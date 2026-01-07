È ancora al cinema ed è il thriller erotico che ha stregato tutti ma la passione non è finita: il grande annuncio Sydney Sweeney riprende il ruolo di Millie nel sequel già confermato di Una di Famiglia: tra misteri e inganni, la casa nasconde segreti ancora più inquietanti.

Per la gioia di chi lo ha adorato o, semplicemente, gli è piaciuto, Una di Famiglia tornerà presto al cinema. Il thriller erotico tratto dal romanzo di Freida McFadden avrà un sequel basato su The Housemaid’s Secret, approvato da Lionsgate. In Italia il film è in sala da quasi una settimana, mentre negli Stati Uniti ha sfruttato il periodo festivo, incassando 133 milioni di dollari con un budget di 35 milioni. Di seguito, tutti i dettagli.

Una di Famiglia 2 si farà, confermato il sequel del film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

Una di Famiglia, il film tratto dal romanzo di Freida McFadden, avrà un sequel basato sul secondo libro della trilogia. Lo sviluppo è già in corso e le riprese di The Housemaid’s Secret dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, con Paul Feig confermato alla regia e Rebecca Sonnenshine alla sceneggiatura. Sydney Sweeney e Michele Morrone torneranno nei loro ruoli, con Sweeney anche come produttrice. Il team di produzione include Todd Lieberman, Laura Fischer, Carly Helter, Alex Young e l’autrice McFadden. Il successo del primo film, che ha incassato 133 milioni di dollari nel mondo, ha convinto Lionsgate a proseguire la storia, con l’obiettivo di dare ai fan il seguito delle avventure di Millie.

Adam Fogelson, direttore di Lionsgate Motion Picture, ha espresso tutta la sua gioia per questa notizia: "In base ai risultati ottenuti al box office globale e dalla reazione suoi social media è chiaro che gli spettatori abbiano risposto fortemente – e in modo chiaro – all’esperienza totalmente unica e realmente cinematografica di The Housemaid e vogliamo sapere cosa accadrà dopo. Abbiamo creduto in queste storie fin dall’inizio e siamo incredibilmente entusiasti nel portare il prossimo capitolo della storia di Millie sullo schermo in collaborazione con i nostri incredibili partner creativi Todd, Paul, Laura, Carly, Alex, e Sydney".

Il regista Feig, invece, ha dichiarato di essere entusiasta dell’affetto del pubblico per The Housemaid e il lavoro del cast e della troupe. Ha aggiunto che, grazie a Freida McFadden, la storia di Millie continua nei libri e che collaboreranno con Rebecca Sonnenshine e Lionsgate per portare al pubblico il prossimo capitolo.

Di cosa parla Una di Famiglia: la trama del film e dove vederlo in streaming

Il film piace e ha conquistato un gran numero di persone perché riesce ad unire suspense, mistero e tensione in modo impeccabile. Racconta la storia di Millie Calloway (Sydney Sweeney), una donna in fuga dal suo passato, accetta un lavoro come domestica nella lussuosa villa dei Winchester. Quello che sembra un nuovo inizio si trasforma presto in un intricato gioco di segreti, seduzione e potere. Tra richieste ambigue della padrona di casa Nina (Amanda Seyfried), misteri familiari e relazioni complesse, Millie scopre che nulla è come appare e che ogni gesto può nascondere inganno e pericolo, fino a svelare una verità sconvolgente.

Purtroppo, essendo uscito da poco nelle sale cinematografiche, il film Una di Famiglia, ancora non è disponibile in streaming. Dunque, se desiderate vederlo, recatevi al cinema e godetevi la visione!

