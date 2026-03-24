La star di Spider-Man affiancherà Sydney Sweeney nel sequel del film vietato ai minori: il ruolo top secret L’attrice Kirsten Dunst unisce al sequel del thriller di successo mondiale: riprese al via in autunno e trama ancora più oscura tra segreti e nuove inquietudini

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il sequel di Una di Famiglia (The Housemaid) sta finalmente prendendo forma e, nelle scorse ore, è arrivata una notizia davvero inaspettata ma che farà felici milioni di fan: Kirsten Dunst, indimenticabile volto di Mary Jane in Spider-Man do Sam Raimi, entrerà a far parte del cast. Accanto alla protagonista Sydney Sweeney, nel secondo capitolo della saga, intitolato The Housemaid’s Secret, ci sarà quindi una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Vediamo insieme tutti i dettagli e il ruolo che potrebbe avere.

Una di Famiglia 2, Kirsten Dunst si unisce a Sydney Sweeney nel cast del film sequel

Ebbene sì, anche Kirsten Dunst, volto amatissimo di Spider-Man, sarà tra i protagonisti di Una di Famiglia 2 (The Housemaid’s Secret) insieme a Sydney Sweeney, sequel del film di successo del 2025 The Housemaid, che ha incassato quasi 400 milioni di dollari. La storia, tratta dal romanzo di Freida McFadden, segue ancora Millie, una giovane dal passato misterioso che, nel nuovo capitolo, accetta un lavoro come domestica per una donna che non può mai vedere, scoprendo una verità nascosta dietro una porta chiusa a chiave che minaccia di rivelare oscuri segreti. Erin Westerman di Lionsgate ha commentato: "È un privilegio portare sul grande schermo il nuovo capitolo di ‘The Housemaid’ con Kirsten Dunst", aggiungendo: "È un’icona. La sua carriera riflette una straordinaria versatilità e un’incredibile audacia. Accanto all’affascinante Sydney Sweeney, sarà una forza elettrizzante in un mondo in cui niente è mai come sembra."

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Il film sarà diretto da Paul Feig, con sceneggiatura di Rebecca Sonnenshine. Michele Morrone tornerà nel ruolo di Enzo, mentre Amanda Seyfried e Brandon Sklenar non saranno presenti, poiché la storia si concentrerà su una nuova famiglia. Tra i produttori ci sono Todd Lieberman, Paul Feig, Laura Fischer e Sydney Sweeney, con diversi produttori esecutivi coinvolti. Intanto, Dunst sarà anche nel film di Ruben Östlund The Entertainment System Is Down.

Kirsten Dunst sarà nel cast del sequel A Minecraft Movie

Una di Famiglia 2 non è l’unico sequel in cui vedremo la bellissima e affascinante Kirsten Dunst. Dopo il successo del primo film Minecraft, è in produzione il sequel A Minecraft Movie 2, che vede nel cast anche la presenza di Dunst nel ruolo di Alex, la controparte femminile di Steve, interpretato da Jack Black nel primo film. Come abbiamo già scritto in precedenza, Kirsten Dunst è famosa per ruoli come MJ nei film di Spider-Man di Sam Raimi e per Il giardino delle vergini suicide e Melancholia. Le riprese inizieranno il mese prossimo e il film, in uscita il 23 luglio 2027, vedrà il ritorno di Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry e Jennifer Coolidge.

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