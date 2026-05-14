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Adam Sandler scatena il delirio su Netflix, riunisce i Bamboccioni per Un Weekend 3: tornano i vecchi amici tra risate e nostalgia

Il ritorno di Un Weekend da Bamboccioni 3 è realtà: Netflix punta ancora su Adam Sandler per rilanciare la celebre saga comica del 2010. Tutti i dettagli.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ci sono notizie che rallegrano la giornata e, siamo più che sicuri, che questa che stiamo per darvi sarà una di quelle. Ricordate le risate fatte guardando Un Weekend da Bamboccioni? Bene, allora sappiate che continuerete a farle ma stavolta con un terzo film. Sì, avete capito bene. Un Weekend da Bamboccioni 3 è realtà e, a quanto pare, Netflix sarebbe già al lavoro con Adam Sandler, il quale torna non solo come attore ma anche come come co-sceneggiatore. E gli altri membri del cast torneranno? Be’, di seguito troverete tutti i dettagli.

Un Weekend da Bamboccioni 3 si farà, Netflix e Adam Sandler sono già al lavoro: cosa sappiamo

Dopo ben 13 anni, il terzo capitolo di Un Weekend da Bamboccioni è ufficialmente in sviluppo per Netflix. Adam Sandler starebbe lavorando alla sceneggiatura insieme a Tim Herlihy, mentre alla regia non tornerà Dennis Dugan ma subentrerà Kyle Newacheck. Il progetto punta a riunire il cast originale, con possibili ritorni di David Spade, Kevin James, Chris Rock e Rob Schneider, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale (noi però continueremo ad aggiornarvi, non temete). Il franchise è iniziato con Un Weekend da Bamboccioni, che raccontava la reunion di cinque amici d’infanzia durante un weekend del 4 luglio, tra situazioni comiche e sfide familiari, ottenendo grande successo al botteghino. Il sequel, Un Weekend da Bamboccioni 2, ha riportato il gruppo sullo schermo con nuove disavventure, confermando inevitabilmente la formula comica della saga.

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Un Weekend da Bamboccioni e Un Weekend da Bamboccioni 2: cos’è successo nel primo film e nel sequel

Per chi non lo sapesse o per chi non lo ricordasse, vi aiutiamo a fare mente locale spiegandovi cos’è accaduto nel primo film del 2010 e nel sequel del 2013, entrambi usciti prima al cinema e poi in streaming al tempo. Nel primo, Lenny (Adam Sandler), ricco agente immobiliare, scopre la morte del suo vecchio allenatore di basket del liceo. Per l’occasione ritrova dopo trent’anni i suoi storici amici Kurt, Marcus, Eric e Rob. Decidono di passare insieme il 4 luglio nella casa dove da ragazzi avevano festeggiato una vittoria con il coach, per onorarne la memoria spargendo le ceneri nel lago. Tra questi ricordi, riscoprono la loro amicizia e finiscono per affrontare anche una partita di basket contro i loro vecchi rivali.

Nel secondo, Lenny e la sua famiglia si trasferiscono nella sua città natale, lasciando Hollywood per una vita più semplice. Qui ritrova gli amici di sempre, ognuno alle prese con problemi familiari e personali. Nonostante le difficoltà, il gruppo torna a vivere momenti spensierati come in gioventù. La loro estate si complica con lo scontro contro una confraternita di ragazzi durante lo Spring Break, esperienza che li porta a confrontarsi anche con i propri figli e a crescere ulteriormente.

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