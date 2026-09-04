Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un Weekend da Bamboccioni 3, Adam Sandler sbarca in Italia e la reunion prende forma: le location mozzafiato del nuovo film

La produzione del terzo capitolo è entrata nel vivo: centinaia di professionisti al lavoro e grandi misure organizzative per le riprese del nuovo film.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Adam Sandler è pronto ad arrivare in Italia. La macchina produttiva di Un Weekend da Bamboccioni 3 è ormai partita e la nuova avventura cinematografica della saga americana si prepara a portare sul set una troupe imponente e diversi volti noti di Hollywood. Tra preparativi e aree trasformate per le riprese, l’attesa cresce e, ad alimentare ulteriormente l’hype, spuntano nuovi dettagli sul progetto. Il film, prodotto da Netflix, riunirà Sandler con gran parte del cast storico e vedrà il gruppo alle prese con una nuova avventura. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Un Weekend da Bamboccioni 3, Adam Sandler in Italia per le riprese

Courmayeur (Valle d’Aosta) si prepara a diventare uno dei set italiani di una nuova importante produzione cinematografica americana. Secondo numerosi indizi, si tratterebbe di Un Weekend da Bamboccioni 3, terzo capitolo della commedia con protagonista Adam Sandler. La lavorazione, affidata a Panorama Films, è già entrata nella fase organizzativa e coinvolgerà il territorio per diverse settimane. Le riprese principali sono programmate tra il 21 e il 25 settembre, con Courmayeur e Bionaz tra le località interessate. In particolare, la Val Ferret e la zona di Lavachey saranno al centro delle scene previste il 23 e 24 settembre. L’operazione avrà dimensioni rilevanti: tra troupe, tecnici e personale coinvolto si parla di circa 350 professionisti, oltre a decine di mezzi. La presenza della produzione porterà benefici anche alle attività locali, grazie all’utilizzo di strutture ricettive, ristoranti e servizi del territorio. Per questo il Comune di Courmayeur ha deciso di concedere il proprio patrocinio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Durante le giornate di ripresa saranno possibili limitazioni temporanee alla circolazione in Val Ferret, con controlli al traffico previsti indicativamente dalle 5 alle 21 nel tratto tra Pra Sec e Lavachey.

Grande attesa, ovviamente, per la reunion del cast storico. Infatti, oltre ad Adam Sandler, dovrebbero tornare:

  • Kevin James
  • Chris Rock
  • David Spade
  • Rob Schneider
  • Maya Rudolph
  • Maria Bello
  • Salma Hayek Pinault
  • Steve Buscemi

Cambierà invece il regista: Kyle Newacheck dovrebbe prendere il posto di Dennis Dugan.

Un Weekend da Bamboccioni 3, ancora mistero sul titolo del film

Nonostante gli indizi siano numerosi, il titolo del film non è ancora stato confermato ufficialmente. Anche la Sardegna sarebbe coinvolta nella produzione, mentre le riprese complessive dovrebbero proseguire fino alla fine di ottobre. La nuova storia, secondo le indiscrezioni, porterà il gruppo di amici in un viaggio attraverso l’Europa per onorare la memoria di una persona scomparsa, dando vita a nuove situazioni comiche legate al tema dell’amicizia e dell’età che avanza.

Potrebbe interessarti anche

Un Weekend da Bamboccioni 3 si farà, Adam Sandler al lavoro con Netflix

Adam Sandler scatena il delirio su Netflix, riunisce i Bamboccioni per Un Weekend 3: tornano i vecchi amici tra risate e nostalgia

Il ritorno di Un Weekend da Bamboccioni 3 è realtà: Netflix punta ancora su Adam San...
Bunny Levine è morta, l'attrice di Una Mamma Per Amica si è spenta a 97 anni

È morta Bunny Levine, attrice e star di Una Mamma Per Amica: da bibliotecaria al sogno di una vita: La causa della morte

Si è spenta a 97 anni Bunny Levine, volto di Una Mamma Per Amica e La La Land: dopo ...
Ascolti 13 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (13 agosto): Argentero sconfitto in replica, Brindisi vola con l’anniversario di Garlasco

Il film di Canale 5 La guerra dei nonni vince col 15,7% di share, Doc – Nelle tue ma...
Avvocato di difesa chiude i battenti con la quinta stagione: tutti gli annunci clamorosi di Netflix

Avvocato di difesa chiude i battenti con la quinta stagione: tutti gli annunci clamorosi di Netflix

Non solo l'addio di Avvocato di difesa: Netflix ha lanciato una serie di annunci che...
Luca Argentero - Doc

Stasera in tv (13 agosto), Doc di Luca Argentero sfida la commedia di Vincenzo Salemme

Cosa vedere stasera in tv? Atletica Europea su Rai 2 contro la comicità romantica 50...
Mariangela Melato

Mariangela Melato, stasera in Tv il suo film più iconico: il cult (con schiaffi) che ha fatto la storia

Dal capolavoro "Travolti da un insolito destino su Cine34 a La guerra dei nonni su C...
George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla Carriera a Venezia 2026: il legame speciale con il Lido

George Clooney, il Leone d’Oro alla Carriera a Venezia 2026 chiude una storia iniziata quando era ancora il dottor Ross: il legame speciale col Lido

Dopo quasi trent’anni di red carpet, film e momenti privati, l'attore riceverà a Ven...
Adam Sandler - Pixels

La rivincita dei nerd: ecco perchè Adam Sandler è meglio di Angelina Jolie

Pixels è stato l'apripista di un nuovo genere di film: Sandler ha reso pop il lingua...
Chris Evans

I film in onda in TV stasera, 29 luglio: Chris Evans contro Bruce Willis, The Gifted contro Die Hard

Da Gifted - Il dono del talento su Rai 1 e Die Hard - Trappola di cristallo su Rete ...

Trenord

Gran Premio d’Italia

Come raggiungere Monza senza stress e con un solo biglietto

LEGGI

Personaggi

Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
L'attore Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963