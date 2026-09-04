Un Weekend da Bamboccioni 3, Adam Sandler sbarca in Italia e la reunion prende forma: le location mozzafiato del nuovo film La produzione del terzo capitolo è entrata nel vivo: centinaia di professionisti al lavoro e grandi misure organizzative per le riprese del nuovo film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Adam Sandler è pronto ad arrivare in Italia. La macchina produttiva di Un Weekend da Bamboccioni 3 è ormai partita e la nuova avventura cinematografica della saga americana si prepara a portare sul set una troupe imponente e diversi volti noti di Hollywood. Tra preparativi e aree trasformate per le riprese, l’attesa cresce e, ad alimentare ulteriormente l’hype, spuntano nuovi dettagli sul progetto. Il film, prodotto da Netflix, riunirà Sandler con gran parte del cast storico e vedrà il gruppo alle prese con una nuova avventura. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Un Weekend da Bamboccioni 3, Adam Sandler in Italia per le riprese

Courmayeur (Valle d’Aosta) si prepara a diventare uno dei set italiani di una nuova importante produzione cinematografica americana. Secondo numerosi indizi, si tratterebbe di Un Weekend da Bamboccioni 3, terzo capitolo della commedia con protagonista Adam Sandler. La lavorazione, affidata a Panorama Films, è già entrata nella fase organizzativa e coinvolgerà il territorio per diverse settimane. Le riprese principali sono programmate tra il 21 e il 25 settembre, con Courmayeur e Bionaz tra le località interessate. In particolare, la Val Ferret e la zona di Lavachey saranno al centro delle scene previste il 23 e 24 settembre. L’operazione avrà dimensioni rilevanti: tra troupe, tecnici e personale coinvolto si parla di circa 350 professionisti, oltre a decine di mezzi. La presenza della produzione porterà benefici anche alle attività locali, grazie all’utilizzo di strutture ricettive, ristoranti e servizi del territorio. Per questo il Comune di Courmayeur ha deciso di concedere il proprio patrocinio.

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Durante le giornate di ripresa saranno possibili limitazioni temporanee alla circolazione in Val Ferret, con controlli al traffico previsti indicativamente dalle 5 alle 21 nel tratto tra Pra Sec e Lavachey.

Grande attesa, ovviamente, per la reunion del cast storico. Infatti, oltre ad Adam Sandler, dovrebbero tornare:

Kevin James

Chris Rock

David Spade

Rob Schneider

Maya Rudolph

Maria Bello

Salma Hayek Pinault

Steve Buscemi

Cambierà invece il regista: Kyle Newacheck dovrebbe prendere il posto di Dennis Dugan.

Un Weekend da Bamboccioni 3, ancora mistero sul titolo del film

Nonostante gli indizi siano numerosi, il titolo del film non è ancora stato confermato ufficialmente. Anche la Sardegna sarebbe coinvolta nella produzione, mentre le riprese complessive dovrebbero proseguire fino alla fine di ottobre. La nuova storia, secondo le indiscrezioni, porterà il gruppo di amici in un viaggio attraverso l’Europa per onorare la memoria di una persona scomparsa, dando vita a nuove situazioni comiche legate al tema dell’amicizia e dell’età che avanza.

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