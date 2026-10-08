Leonardo Pieraccioni è un androide? L'attore al centro di un esperimento sull'Intelligenza Artificiale (e finisce malissimo): che succede Tra intelligenza artificiale, corto circuiti ed equivoci esilaranti, il nuovo film dell'attore toscano mette a nudo i pericoli della tecnologia spinta all'estremo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Immaginate di ricevere un invito in una villa da sogno, scoprire di essere stati scelti insieme ad altri sei sconosciuti per un esperimento segreto e sentirvi dire che uno di voi non è umano, ma un androide dotato di intelligenza artificiale. È questo il punto di partenza del nuovo film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, Un weekend artificiale, che questa volta abbandona i soliti schemi per tuffarsi in una commedia ricca di equivoci, paranoia e tecnologia.

Un weekend artificiale, Leonardo Pieraccioni alla ricerca dell’androide ‘intruso’: la trama del film

Il protagonista è Leonardo, un semplice parrucchiere fiorentino che si ritrova suo malgrado al centro di un weekend a dir poco surreale. La missione per tutti gli ospiti è solo una: smascherare l’intruso artificiale. Ma quando tra i presenti iniziano a scattare simpatie, gelosie e vecchi vizi, capire chi sia davvero umano e chi una macchina diventa un’impresa titanica. Alla fine, come spesso accade, saranno proprio il caos dei sentimenti e l’imprevedibilità delle relazioni a far saltare per aria ogni logica e a mandare l’esperimento del tutto in tilt.

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Un cast di comici amatissimi in Italia e la data d’uscita

Il film nasce da un’idea di Pieraccioni e Filippo Bologna, ed è sceneggiato dai due insieme ad Andrea Bassi. Il ritmo della pellicola è serrato, grazie anche ad un cast comico d’eccezione. Accanto al regista toscano e a Giulia Vecchio troviamo la partecipazione di Giorgio Panariello e la presenza di volti amatissimi come Massimo Ceccherini, Herbert Ballerina, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel, Giovanni Esposito, Marta Zoboli, Roberto Zibetti, Tim Daish e Alessandro Mauthe.

Prodotta da Our Films e Vision Distribution insieme a Sky (con Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Valentina Avenia alla produzione) e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, la pellicola esce ufficialmente al cinema il 12 Novembre. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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