Claudia Pandolfi coinvolta nel funerale più folle di sempre: un grave lutto precipita nel grottesco nel remake italiano di Funeral Party
L'attrice romana protagonista del remake italiano del celebre cult Funeral Party: un grave lutto familiare degenera in un susseguirsi irrefrenabile di imprevisti e segreti inconfessabili
Quello che doveva essere un composto momento di doloroso rispetto si trasforma in un disastro esilarante. È questo il biglietto da visita di Un tranquillo funerale di famiglia, il nuovo film con Claudia Pandolfi, firmato da Massimiliano Bruno, che 01 Distribution porterà sul grande schermo dal 29 ottobre, giusto in tempo per Halloween.
Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti sono due fratelli in lutto nel film Un tranquillo funerale di famiglia
I riflettori sono puntati su Daria e Riccardo Mancuso, due fratelli alle prese con l’organizzazione del funerale del padre. L’idea di un addio misurato e solenne dura pochissimo: la cerimonia viene sommersa da rivelazioni imbarazzanti, risentimenti mai superati e un susseguirsi continuo di scambi di persona e situazioni surreali. Il risultato è un contrasto tra buio e luce, che mira a mostrare al pubblico come qualcosa di fondamentalmente triste, come un funerale, possa diventare un mix di situazioni esilaranti e al limite del grottesco.
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Il cast vede come volti di punta Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti nei panni dei fratelli protagonisti, con la partecipazione di Stefania Sandrelli nel ruolo della madre vedova, e di Diego Abatantuono. A completare il gruppo c’è un’ampia squadra di volti noti del panorama comico e recitativo nostrano, tra cui citiamo Stefano Fresi, Carlo Buccirosso, Beatrice Arnera, Edoardo Ferrario, Dino Abbrescia, Alessandro Mauthe, Giulia Vecchio, Carlo Amleto e Giovanni Iovino.
Una versione tutta italiana del cult britannico: cosa cambia
La sceneggiatura, realizzata da Bruno a quattro mani con Edoardo Falcone, riprende la nota commedia nera britannica del 2007 Funeral Party ma l’intento, nella versione italiana, è quello di riadattare quell’umorismo dissacrante alle abitudini e al modo di vivere le relazioni familiari tipicamente nostrano.
Un tranquillo funerale di famiglia si candida a essere una delle uscite più divertenti del cartellone autunnale, che ci aspetta al cinema a partire dl 29 Ottobre.
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