Un tipo imprevedibile 2: il budget del film con Adam Sandler batte un incredibile record di Netflix Il sequel del cult anni 90 ha sbaragliato ogni record del colosso dello streaming, rendendo il New Jersey la capitale delle produzioni Netflix

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix

CONDIVIDI

Dal 25 luglio 2025 è disponibile su Netflix Un tipo imprevedibile 2, sequel del cult anni 90 (Happy Gilmore, in originale) con protagonista Adam Sandler. Un successo che da allora non accenna a fermarsi e che sta sbaragliando ogni record sia di visualizzazione, sia, a quanto pare, anche per quanto riguarda il budget speso. Oltre 150 milioni di dollari per 64 giorni di produzione, che lo hanno reso il progetto più costoso che sia mai stato girato in New Jersey.

Quanti soldi per Un tipo imprevedibile 2

La New Jersey Motion Picture and Television Commission ha confermato le cifre che circolavano ormai da qualche giorno: per girare Un tipo imprevedibile 2 sono stati stanziati 152,5 milioni di dollari. Una media di 2,3 milioni di dollari spesi per ogni giorno di produzione. La lavorazione ha coinvolto ben 31 comuni e 9 contee. Non solo set e location, nella lista della spesa, ma anche l’economia locale: oltre 1,2 milioni di dollari destinati all’alloggio della troupe e circa 6,4 milioni riservati all’ingaggio di comparse. Per Jon M. Crowley, dirigente della commissione, il film dimostra la straordinaria versatilità del territorio: campi da golf, università, aeroporti, spiagge e quartieri residenziali hanno offerto lo scenario perfetto per una produzione di queste dimensioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il film (per Netflix) più di successo di Adam Sandler

Ben 46,7 milioni di visualizzazioni entro i primi 3 giorni dalla messa in onda. Un tipo imprevedibile 2 si conferma come il film più di successo che Adam Sandler abbia girato assieme a Netflix. Un risultato che non solo certifica quanto l’attore sia ancora amato tra il pubblico, ma anche la capacità di Netflix di trasformare un sequel per nulla atteso in un evento globale. Oltre al ritorno di Adam Sandler e di Christopher McDonald, nel cast trovano spazio Benny Safdie, Bad Bunny, Travis Kelce, Sunny e Sadie Sandler, Ben Stiller, Maxwell Jacob Friedman, Ethan Cutkosky, Philip Fine Schneider e Conor Sherry. Una squadra eterogenea che ha contribuito a rendere il progetto ancora più ambizioso.

I numeri che sta macinando Un tipo imprevedibile 2 sono il segnale di quanto ormai il New Jersey sia diventato la nuova frontiera per le grandi produzioni americane. Grazie alla varietà delle location e agli incentivi locali, lo Stato punta ad attrarre sempre più film di alto profilo. Non è difficile figurarselo come una delle mete più ambite dall’industria cinematografica nei prossimi anni.

Potrebbe interessarti anche