Un Professore 4 si farà, spoiler quarta stagione: Manuel sparisce e cosa vedremo La conferma ufficiale era già arrivata e ora sappiamo cosa accadrà a Dante Balestra e ai suoi studenti, Simuel compresi.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

RaiPlay

CONDIVIDI

Mentre oggi va in scena su Rai 1 l’ultima puntata della terza stagione di Un Professore, già c’è chi si chiede se il capitolo numero 4 si farà. I fan di Dante Balestra, Manuel, Simone e di tutti gli altri ragazzi alle prese con l’esame di maturità, sperano di rivedere presto sul piccolo schermo i propri beniamini, magari con qualche colpo di scena capace di rivoluzionare la trama. Il finale di questa stagione, infatti, non è piaciuto a chi faceva il tifo per i ‘Simuel‘, sperando di vedere tra loro un lieto fine, e ora che Simone partirà per Londra tutto sembra essere svanito. La conferma che Un Professore 4 ci sarà, però, è arrivata ufficialmente: durante l’evento Alice nella città, all’interno della Festa del Cinema di Roma 2025, i produttori della serie avevano fatto sapere di essere già al lavoro, così come lo sceneggiatore Sandro Petraglia e l’attore protagonista Alessandro Gassmann. Ma cosa accadrà nella quarta stagione di Un Professore?

Tutto sulla quarta stagione di Un Professore: l’addio di Manuel e Dante di nuovo papà

Un Professore 4 si farà. La conferma è arrivata più volte, dai produttori, dallo sceneggiatore e dallo stesso Gassmann, che nei panni di Dante Balestra si trova perfettamente a suo agio: "Dante è un personaggio che ha tanti difetti, ecco perché mi piace tanto. Delle 3 stagioni, invecchiando, maturando insieme ai ragazzi, inizia a comprendere di più i suoi limiti e per questo diventa più fragile e coinvolto", aveva confessato facendo sapere di essere pronto a continuare la sua avventura nella serie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella quarta stagione, sarà proprio lui a dover affrontare nuove sfide, come una nuova paternità dopo aver scoperto che Anita è incinta. Per quanto riguarda Simone e Manuel, invece, i fan ci dovranno mettere una pietra sopra e dire addio ai Simuel: dopo la partenza di Simone (Nicolas Maupas) per Londra, Manuel (Damiano Gavino) ha deciso che non farà più parte del cast, dichiarando di "Non avere più l’età per interpretare un liceale". Il primogenito Dante, invece, continuerà a far parte della trama, e magari ci sarà un proseguo del suo flirt con Thomas visto nel terzo capitolo.

Potrebbe interessarti anche