Un Professore 3, tra gaffe in scena (ancora) e proteste social: perché il pubblico è infuriato

La nuova puntata di Un Professore 3 scatena il pubblico tra ritmi lenti, svolte narrative contestate e commenti polemici sui social.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La terza stagione di Un Professore continua a far discutere, non solo per gli sviluppi narrativi ma anche per alcune sviste che non sono passate inosservate. La puntata del 4 dicembre 2025, che ha proposto gli episodi 5 e 6, ha scatenato il pubblico tra critiche, ironie e un caso diventato virale sui social. Tra assenze pesanti, ritmi giudicati troppo lenti e una gaffe evidente sul set, la serie è finita nuovamente al centro delle polemiche.

Cosa è successo nella puntata di ieri di Un Professore 3

La terza puntata della stagione, trasmessa su Rai 1, ha messo al centro le tensioni tra Dante e la nuova preside Irene, il tormento di Thomas, la confusione emotiva di Simone e la partenza improvvisa di Manuel. Simone ha scoperto il difficile passato di Thomas, che vive in condizioni complicate e rifiuta l’aiuto economico che Dante vorrebbe offrirgli. L’allontanamento tra i due ragazzi ha accentuato il senso di fallimento di Simone, mentre Dante si è trovato di nuovo costretto ad affrontare un trauma del suo passato, riemerso a causa di un evento sconvolgente.

Le dinamiche sentimentali della serie hanno aggiunto ulteriore tensione: tra Dante e Irene la distanza professionale si intreccia con un’attrazione evidente, seppur non dichiarata, mentre Anita e Leone mostrano una timida intesa che potrebbe portare a sviluppi futuri. Manuel, invece, ha confessato a Dante di aver lavorato per Sbarra e di aver messo involontariamente nei guai Simone. Scosso da quanto accaduto, ha deciso di partire per Tokyo, lasciando un vuoto che il pubblico ha immediatamente notato.

Le polemiche social

La puntata ha lasciato molti spettatori delusi, soprattutto per l’assenza di Manuel, uno dei personaggi più amati. I commenti sui social non hanno tardato a fioccare: "Due puntate senza Manuel Ferro. DUE PUNTATE SENZA MANUEL FERRO", "Praticamente la sponsorizzazione del caffè è apparsa più volte di lui" e "In sei episodi non è successo nulla". Molti hanno giudicato la serie "una follia" o "così sconnessa da sembrare una fanfic di Wattpad", lamentando ritmi lenti e una trama senza svolte significative.

A infiammare ulteriormente il dibattito è stata la gaffe del cosiddetto "muretto": durante una scena esterna, alle spalle di Alessandro Gassmann, nella scorsa puntata è comparsa chiaramente la scritta "Manuel bisessuale". Alcuni spettatori l’hanno interpretata come una semplice svista di produzione, altri come un possibile riferimento alla vecchia storyline tra Manuel e Simone, trasformando il graffito in un vero e proprio easter egg. Non sono mancati poi commenti ironici e meme, con gli utenti che hanno preso in giro la serie per la mancanza di ritmo e i buchi narrativi. Altri fan hanno notato ulteriori dettagli in apertura dell’episodio 5, come un altro muro con la scritta "Manuel e Simone (con un cuore disegnato accanto, ndr)", alimentando teorie e discussioni sulle scelte narrative della produzione. Tra indignazione, ironia e frustrazione per la gestione dei personaggi, il pubblico sembra diviso tra chi segue la serie per affetto e chi non nasconde la propria delusione.

Programmi

