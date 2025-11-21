Un Professore 3 delude le aspettative: "Non succederà mai". Poi le lacrime: "Soffro le pene dell'inferno"
Reazioni a caldo entusiastiche per il debutto della serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, per quanto alcuni fan aspettano ancora una certa ship
Ieri, giovedì 20 novembre, ha debuttato su Rai 1 la prima puntata della stagione 3 di Un Professore e i social network sono letteralmente impazziti. Nonostante la presenza ingombrante di un colosso come La Ruota della Fortuna su Canale 5, la fiction con Alessandro Gassmann è stata capace di ritagliarsi una fetta importante di share e spettatori, che sui propri profili social si sono lanciati in lodi sperticate. Lacrime di gioia, quindi, per Un Professore 3, che ha anche battuto se stesso, migliorando l’esordio della scorsa stagione.
Lacrime di gioia sui social per Un Professore 3, ma ancora niente Simuel
"Soffrendo le pene dell’inferno perché la prima puntata di un professore 3 è appena finita e io non posso vedere subito il continuo", commenta qualcuno su X. Sui social network, il tenore dei post è pressoché sempre questo, con reazioni entusiastiche alla prima puntata della stagione. L’apprezzamento si rispecchia anche nei dati Auditel, che confermano un 20,5% di share con ben 3,5 milioni di spettatori collegati nonostante la concomitanza con un colosso della tv come La Ruota della Fortuna, che segna il 27%.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Non solo, si tratta di un avvio di stagione anche migliore di quello della scorsa, certificando l’apprezzamento dei fan nonostante l’attesa per alcuni risvolti di trama che tardano ad arrivare. Prima fra tutti la ship come si dice in gergo, tra Simone, figlio di Dante (Alessandro Gassmann), e Manuel, figlio di Anita (Claudia Pandolfi). Un’attesa che, però, sembra ancora destinata a rimanere lunga. "Non ci daranno mai i simuel? ESATTO ci speriamo lo stesso? ASSOLUTAMENTE continueremo a guardare questa stagione? CERTO", commenta Cristina su X. "3 milioni e mezzo di italiani che aspettano i simuel canon", dice invece Cecilia. Due, ma sono moltissime, prove lampanti che testimoniano l’irriducibilità degli afiçionados della fiction Rai. Non resta che continuare a vedere la serie e scoprire se le loro speranze verranno, un’altra volta, disattese.
Dove vedere Un professore 3 in streaming
Vi ricordiamo che, come per gli altri prodotti Rai, anche Un professore 3 è disponibile in streaming senza costi all’interno del catalogo di RaiPlay. Un ottimo modo per recuperare le puntate se non le avete viste o perché, come ci ricorda efficacemente qualcuno su X, non si può essere in due posti contemporaneamente: "Quest’anno hanno deciso di trasmettere le mie cose preferite allo stesso momento, cioè Masterchef e Un professore 3. Ragazzi non mi posso mica sdoppiare qua". E non ha tutti i torti.
Potrebbe interessarti anche
Un Professore 3, Dante Balestra torna con nuove sfide e un terzo capitolo sconvolgente
La serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann è pronta a colpire di nuovo: la trama dell...
Un Professore 3: quando inizia, quante puntate sono e perché taglierà Affari Tuoi
Dopo due stagioni di grande successo, Alessandro Gassmann sta per tornare nei panni ...
Fiction Rai, Affari Tuoi sacrificato per salvare Un Professore 3 e Sandokan: il nuovo orario
Viale Mazzini ha scelto di non modificare il palinsesto in vista del debutto di due ...
Un Professore 3: Dante senza Anita è in crisi nera. Ma una nuova donna lo fa sorridere: anticipazioni
La terza stagione di Un Professore inizia stasera 20 novembre su Rai 1: nuovi person...
Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 20 novembre (e Gerry Scotti dilaga)
Oggi il game show condotto da Stefano De Martino chiuderà in ‘anticipo’ per lasciare...
Ascolti tv ieri (20 novembre): boom clamoroso di Gerry Scotti, La Ruota vola al 28% in prima serata
Canale 5 raduna 5,8 milioni di spettatori con lo speciale de La Ruota della Fortuna,...
Un Professore 3, Leo Gassmann accende la speranza sulla storia d'amore tra Simone e Manuel: il ‘segnale’ sui social è già virale
Il pubblico sui social sogna una storia d'amore con la A maiuscola e Leo Gassmann co...
Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile
I programmi in onda stasera, giovedì 20 novembre 2025: Un professore affronta la Ruo...