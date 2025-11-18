Un Professore 3: quando inizia, quante puntate sono e perché taglierà Affari Tuoi Dopo due stagioni di grande successo, Alessandro Gassmann sta per tornare nei panni di Dante Balestra con nuove emozioni e colpi si scena: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

L’attesa è ufficialmente finita, l’amatissima fiction di Rai 1 Un Professore sta per tornare con la sua terza stagione. Nel cast ritroveremo Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas, affiancati in questo nuova stagione dalle new entry Nicole Grimaudo e Dario Aita. Il debutto avverrà in prima serata su Rai 1 giovedì 20 novembre e la fiction accompagnerà il pubblico per sei imperdibili appuntamenti. Ecco qualche anticipazione in più.

Un Professore 3, cosa vedremo

Riparte l’emozionante racconto che vede protagonista il Professor Dante Balestra. Dopo essersi riconciliato con la paternità e aver rischiato la sua stessa vita, in questa terza stagione il Professore tornerà con nuove lezioni di vita e di filosofia. Non mancheranno prove verso sé stesso e conseguenze derivanti dalle scelte passate, così come i dubbi sul senso del suo lavoro di insegnante, tanto da arrivare a pensare di lasciare la scuola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il liceo Da Vinci si trasformerà in un crocevia di colpi di scena ed emozioni ad alta intensità. Per la 5ª B si avvicinerà l’importante scoglio della maturità che aprirà ai ragazzi le porte per il futuro tra paure, scelte e desideri. Mentre Dante cercherà di guidare i ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, si ritroverà al centro di dinamiche che lo travolgeranno in prima persona: il delicato rapporto con Simone, il ritorno a casa dalla madre Virginia, il fragile equilibrio con Anita e l’arrivo di vecchie e nuove conoscenze, segreti e problemi. La domanda centrale della terza stagione di Un Professore sarà soltanto una: quanto costa essere davvero se stessi?

Un Professore 3 taglierà Affari Tuoi

A partire dal prossimo giovedì 20 novembre, quando Un Professore 3 debutterà in prima serata su Rai 1, la fascia oraria dell’access prime time vedrà un piccolo cambiamento in termini di tempistiche. Per proteggere le sue fiction più attese di fine 2025 (dunque Un Professore 3 e la serie evento Sandokan) Affari Tuoi, nelle serate dedicate alle serie tv, terminerà attorno alle ore 21.30, senza sforare o chiudere addirittura attorno alle 22, cosa che è accaduta nelle scorse settimane per inseguire La Ruota della Fortuna. In altre parole, la Rai avrebbe accettato di ‘perdere’ la sfida dello share dell’access prime time contro Gerry Scotti per preservare il rendimento dei suoi gioielli in prima serata.

Un Professore 3, quante puntate sono

Questa terza stagione si comporrà di 12 episodi divisi in 6 puntate che andranno in onda in prima serata al giovedì sera. Ecco tutte le puntate nel dettaglio:

Prima puntata : giovedì 20 novembre 2025

: giovedì 20 novembre 2025 Seconda puntata : giovedì 27 novembre 2025

: giovedì 27 novembre 2025 Terza puntata : giovedì 4 dicembre 2025

: giovedì 4 dicembre 2025 Quarta puntata : giovedì 11 dicembre 2025

: giovedì 11 dicembre 2025 Quinta puntata : giovedì 18 dicembre 2025

: giovedì 18 dicembre 2025 Sesta puntata: data da definire

Potrebbe interessarti anche