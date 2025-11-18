Un Professore 3: quando inizia, quante puntate sono e perché taglierà Affari Tuoi
Dopo due stagioni di grande successo, Alessandro Gassmann sta per tornare nei panni di Dante Balestra con nuove emozioni e colpi si scena: scopriamo di più.
L’attesa è ufficialmente finita, l’amatissima fiction di Rai 1 Un Professore sta per tornare con la sua terza stagione. Nel cast ritroveremo Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas, affiancati in questo nuova stagione dalle new entry Nicole Grimaudo e Dario Aita. Il debutto avverrà in prima serata su Rai 1 giovedì 20 novembre e la fiction accompagnerà il pubblico per sei imperdibili appuntamenti. Ecco qualche anticipazione in più.
Un Professore 3, cosa vedremo
Riparte l’emozionante racconto che vede protagonista il Professor Dante Balestra. Dopo essersi riconciliato con la paternità e aver rischiato la sua stessa vita, in questa terza stagione il Professore tornerà con nuove lezioni di vita e di filosofia. Non mancheranno prove verso sé stesso e conseguenze derivanti dalle scelte passate, così come i dubbi sul senso del suo lavoro di insegnante, tanto da arrivare a pensare di lasciare la scuola.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il liceo Da Vinci si trasformerà in un crocevia di colpi di scena ed emozioni ad alta intensità. Per la 5ª B si avvicinerà l’importante scoglio della maturità che aprirà ai ragazzi le porte per il futuro tra paure, scelte e desideri. Mentre Dante cercherà di guidare i ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, si ritroverà al centro di dinamiche che lo travolgeranno in prima persona: il delicato rapporto con Simone, il ritorno a casa dalla madre Virginia, il fragile equilibrio con Anita e l’arrivo di vecchie e nuove conoscenze, segreti e problemi. La domanda centrale della terza stagione di Un Professore sarà soltanto una: quanto costa essere davvero se stessi?
Un Professore 3 taglierà Affari Tuoi
A partire dal prossimo giovedì 20 novembre, quando Un Professore 3 debutterà in prima serata su Rai 1, la fascia oraria dell’access prime time vedrà un piccolo cambiamento in termini di tempistiche. Per proteggere le sue fiction più attese di fine 2025 (dunque Un Professore 3 e la serie evento Sandokan) Affari Tuoi, nelle serate dedicate alle serie tv, terminerà attorno alle ore 21.30, senza sforare o chiudere addirittura attorno alle 22, cosa che è accaduta nelle scorse settimane per inseguire La Ruota della Fortuna. In altre parole, la Rai avrebbe accettato di ‘perdere’ la sfida dello share dell’access prime time contro Gerry Scotti per preservare il rendimento dei suoi gioielli in prima serata.
Un Professore 3, quante puntate sono
Questa terza stagione si comporrà di 12 episodi divisi in 6 puntate che andranno in onda in prima serata al giovedì sera. Ecco tutte le puntate nel dettaglio:
- Prima puntata: giovedì 20 novembre 2025
- Seconda puntata: giovedì 27 novembre 2025
- Terza puntata: giovedì 4 dicembre 2025
- Quarta puntata: giovedì 11 dicembre 2025
- Quinta puntata: giovedì 18 dicembre 2025
- Sesta puntata: data da definire
Potrebbe interessarti anche
Fiction Rai, Affari Tuoi sacrificato per salvare Un Professore 3 e Sandokan: il nuovo orario
Viale Mazzini ha scelto di non modificare il palinsesto in vista del debutto di due ...
Rai, le novità di novembre 2025: Lino Guanciale torna con Ricciardi, Antonella Clerici riparte senza la sua star
Fiction, serie Tv e show Rai, le novità più attese del mese di novembre 2025: da Il ...
Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna raddoppia contro le fiction Rai: come cambia il palinsesto
La Ruota della Fortuna arriva in prima serata: Gerry Scotti sfida le fiction di Rai1...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui sconvolge Gerry Scotti: "Mi sono commosso", l'sms segreto svelato in diretta
Cosa è successo nella puntata di domenica 16 novembre de La Ruota della Fortuna: Ric...
Fiction Rai, da Blanca a Don Matteo: la prima rete cambia orario per salvare i suoi gioielli
Affari Tuoi si accorcia e le grandi fiction tornano alle 21.30: la mossa Rai per pro...
Gerry Scotti lancia La ruota dei campioni e rimpiazza il Grande Fratello: mossa choc Mediaset per affossare Sandokan
Mediaset vs Rai, la guerra continua: il gioco dell’access prime time di Canale 5 sba...
Noi del Rione Sanità, serie Tv Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Stasera in tv (23 ottobre) inizia su Rai 1 la serie Tv ispirata alla storia vera di ...
Affari Tuoi, cambia l’orario della puntata di stasera 4 novembre (e Gerry Scotti festeggia)
Cambiamenti in corso per il primo canale della rete ammiraglia che oggi vedrà una pr...