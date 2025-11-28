Un professore 3, non si placano le polemiche dopo la seconda puntata: "Ci state prendendo in giro" La fiction Rai continua a macinare numeri ma anche a raccogliere pesanti polemiche da parte dei fan, apparsi sempre più scontenti

La stagione 3 di Un Professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, procede spedita, ma continua a raccogliere polemiche da parte dei fan. Sul banco degli imputati, in particolare, gli sceneggiatori, rei di non ascoltare gli spettatori, che chiedono ormai da tempo a gran voce l’ufficializzazione della relazione tra due personaggi molto specifici. Un siparietto amoroso nell’ultima puntata c’è stato, ma non quello che i fan si aspettavano.

Fan imbufaliti per un bacio e in vena di polemiche per Un Professore 3

Gli spettatori di Un Professore 3 continuano a essere molti: anche ieri, 27 novembre, oltre 3.5 milioni collegati per il 20% di share. Moltissimi, però, seguono ancora la serie in attesa che il tanto desiderato Simuel, il rapporto tra i personaggi di Simone e Manuel, diventi Canon. Pure questa volta, però, in molti sono rimasti delusi, lamentando il proprio disappunto sui social, invasi di polemiche per Un Professore 3. "Ogni tanto dovete pensare che c’è gente (io stupida) che guarda un professore dal 2021 giovedì per giovedì che ancora aspetta i Simuel e ancora si fa prendere in giro dai produttori pensa che stupidi che siamo", dice Ale su X (il vecchio Twitter). Iris sembra pensarla allo stesso modo: "ma il punto di un professore qual è? Nel senso che Manuel e Simone tanto non finiscono insieme quindi non capiscono cosa cercano di fare dobbiamo aspettare che dante si scopi metà dei personaggi e poi finisca con Anita".

A dirla tutta, un bacio c’è stato: quello tra i personaggi (SPOILER) di Laura e Luna. Una rivelazione che in pochi si attendevano e che è stata accolta con qualche mugugno. "Mi manca Un professore perché non è chiaramente più quella serie che abbiamo considerato 4 anni fa", dice Serena.

Un Professore 3 nel mirino: a qualcuno comincia a non andar più giù la trama

C’è qualcuno che sta iniziando a lamentarsi della direzione presa dalla trama di Un professore 3, ritenuta sin troppo improbabile. "Il concetto del corpo docente composto da tuo padre come professore di filosofia e dalla sua ex fidanzata nonché madre di un altro compagno di classe con cui hai convissuto per mesi nella stessa casa, questa è Rai masterclass", posta sarcasticamente Francesca. C’è chi, invece, sottolinea le incongruenze nella narrazione: "Prima Dante dice di essere diventato professore per scappare da sua madre, ora dice di averlo fatto per non far passare ai suoi allievi quello che ha passato lui a scuola".

Insomma, questa stagione 3 di Un professore sta raccogliendo ampi consensi in termini di numeri, come abbiamo sottolineato, ma non sta mancando di sollevare polemiche anche molto aspre. Mancano ancora diversi episodi alla conclusione, quindi tutto può succedere. Ma i fan stanno cominciando davvero a spazientirsi.

Dove vedere Un professore in streaming

Vi ricordiamo che Un professore 3 è disponibile, come anche il resto della serie, in streaming senza costi all’interno del catalogo di RaiPlay.

