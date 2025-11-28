Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un professore 3, non si placano le polemiche dopo la seconda puntata: "Ci state prendendo in giro"

La fiction Rai continua a macinare numeri ma anche a raccogliere pesanti polemiche da parte dei fan, apparsi sempre più scontenti

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Un professore 3, non si placano le polemiche: "Ci state prendendo in giro"
RaiPlay

La stagione 3 di Un Professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, procede spedita, ma continua a raccogliere polemiche da parte dei fan. Sul banco degli imputati, in particolare, gli sceneggiatori, rei di non ascoltare gli spettatori, che chiedono ormai da tempo a gran voce l’ufficializzazione della relazione tra due personaggi molto specifici. Un siparietto amoroso nell’ultima puntata c’è stato, ma non quello che i fan si aspettavano.

Fan imbufaliti per un bacio e in vena di polemiche per Un Professore 3

Gli spettatori di Un Professore 3 continuano a essere molti: anche ieri, 27 novembre, oltre 3.5 milioni collegati per il 20% di share. Moltissimi, però, seguono ancora la serie in attesa che il tanto desiderato Simuel, il rapporto tra i personaggi di Simone e Manuel, diventi Canon. Pure questa volta, però, in molti sono rimasti delusi, lamentando il proprio disappunto sui social, invasi di polemiche per Un Professore 3. "Ogni tanto dovete pensare che c’è gente (io stupida) che guarda un professore dal 2021 giovedì per giovedì che ancora aspetta i Simuel e ancora si fa prendere in giro dai produttori pensa che stupidi che siamo", dice Ale su X (il vecchio Twitter). Iris sembra pensarla allo stesso modo: "ma il punto di un professore qual è? Nel senso che Manuel e Simone tanto non finiscono insieme quindi non capiscono cosa cercano di fare dobbiamo aspettare che dante si scopi metà dei personaggi e poi finisca con Anita".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A dirla tutta, un bacio c’è stato: quello tra i personaggi (SPOILER) di Laura e Luna. Una rivelazione che in pochi si attendevano e che è stata accolta con qualche mugugno. "Mi manca Un professore perché non è chiaramente più quella serie che abbiamo considerato 4 anni fa", dice Serena.

Un Professore 3 nel mirino: a qualcuno comincia a non andar più giù la trama

C’è qualcuno che sta iniziando a lamentarsi della direzione presa dalla trama di Un professore 3, ritenuta sin troppo improbabile. "Il concetto del corpo docente composto da tuo padre come professore di filosofia e dalla sua ex fidanzata nonché madre di un altro compagno di classe con cui hai convissuto per mesi nella stessa casa, questa è Rai masterclass", posta sarcasticamente Francesca. C’è chi, invece, sottolinea le incongruenze nella narrazione: "Prima Dante dice di essere diventato professore per scappare da sua madre, ora dice di averlo fatto per non far passare ai suoi allievi quello che ha passato lui a scuola".

Insomma, questa stagione 3 di Un professore sta raccogliendo ampi consensi in termini di numeri, come abbiamo sottolineato, ma non sta mancando di sollevare polemiche anche molto aspre. Mancano ancora diversi episodi alla conclusione, quindi tutto può succedere. Ma i fan stanno cominciando davvero a spazientirsi.

Dove vedere Un professore in streaming

Vi ricordiamo che Un professore 3 è disponibile, come anche il resto della serie, in streaming senza costi all’interno del catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Un Professore 3 battaglia contro la Ruota della Fortuna e i fan vanno in delirio sui social

Un Professore 3 delude le aspettative: "Non succederà mai". Poi le lacrime: "Soffro le pene dell'inferno"

Reazioni a caldo entusiastiche per il debutto della serie con Alessandro Gassmann e ...
Un professore 3 in prima tv su Rai 1

Un Professore 3, Dante Balestra torna con nuove sfide e un terzo capitolo sconvolgente

La serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann è pronta a colpire di nuovo: la trama dell...
Alessandro Gassmann, Un Professore 3 anticipazioni

Un Professore 3: Dante senza Anita è in crisi nera. Ma una nuova donna lo fa sorridere: anticipazioni

La terza stagione di Un Professore inizia stasera 20 novembre su Rai 1: nuovi person...
Un Professore 3 - Alessandro Gassmann

Un Professore 3: quando inizia, quante puntate sono e perché taglierà Affari Tuoi

Dopo due stagioni di grande successo, Alessandro Gassmann sta per tornare nei panni ...
un professore 3 anticipazioni puntata 27 novembre

Un Professore 3, anticipazioni: tra Simone e Thomas esplode la passione. Cosa succede stasera

Stasera - 27 novembre 2025 - torna Un Professore 3 su Rai 1: Manuel sorprende tutti ...
Stefano De Martino

Fiction Rai, Affari Tuoi sacrificato per salvare Un Professore 3 e Sandokan: il nuovo orario

Viale Mazzini ha scelto di non modificare il palinsesto in vista del debutto di due ...
Un Professore 3, fandom impazziti per Simone e Manuel

Un Professore 3, Leo Gassmann accende la speranza sulla storia d'amore tra Simone e Manuel: il ‘segnale’ sui social è già virale

Il pubblico sui social sogna una storia d'amore con la A maiuscola e Leo Gassmann co...
Ascolti 27 novembre 2025

Ascolti tv ieri 27 novembre: Gerry Scotti trionfa ancora (ma il ‘professore’ Gassman non molla)

La Ruota dei Campioni vince col 24,8% di share, Un Professore si conferma al 20%. In...
Affari Tuoi puntata ieri 29 settembre: cosa è successo

Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 20 novembre (e Gerry Scotti dilaga)

Oggi il game show condotto da Stefano De Martino chiuderà in ‘anticipo’ per lasciare...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Margherita Aresti

Margherita Aresti
Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
Biagio Antonacci

Biagio Antonacci

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963