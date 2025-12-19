Un professore 3, l’urlo del web per la fuga di Simone e Manuel: “Non deve finire così” Il gran finale di stagione della fiction con Alessandro Gassmann ha scatenato la reazione dei social: com’è finita e cosa succederà ai protagonisti

Cala il sipario su Un Professore 3. La fiction con Alessandro Gassmann ha chiuso con un altro risultato stellare negli ascolti tv e l’ultima puntata della terza stagione ha scatenato le reazioni del web. La ‘fuga’ di Simone e Manuel, l’esame di maturità, il nuovo arrivato in famiglia con il parto di Anita e soprattutto la dolorosa separazione da Thomas sono stati solo alcuni dei tantissimi colpi di scena che, ovviamente, hanno fatto discutere sui social. Il tutto in attesa della quarta stagione. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Un Professore 3, l’ultima puntata: com’è finita

Ieri giovedì 18 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Un Professore 3. L’undicesimo e dodicesimo episodio che hanno chiuso la terza stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi – come anticipato – sono stati ricchi di colpi di scena. Seguendo a pieno il ‘ritmo’ di questa serie (che già in passato era stata criticata per il susseguirsi frenetico di eventi ai limiti del verosimile), infatti, il gran finale non ha lasciato certo a bocca asciutta i fan. Nell’ultima puntata è andato in scena il tanto atteso esame di maturità, che ha segnato un vero e proprio crocevia nelle vite dei ragazzi. Thomas è tornato a Treviso dal padre, lasciando così Simone, pronto invece ad andare a Londra. Dopo avere ‘salvato’ lo spettacolo teatrale della madre di Dante interpretando Romeo, Manuel si è confrontato con Greta, decisa a lavorare su sé stessa; Zeno si è dichiarato a Viola, Laura si è fatta da parte e l’amore è sbocciato tra Luna e Matteo. Anita ha dato alla luce la piccola Barbara, la prima figlia avuta con Dante. I colpi di scena, insomma, non sono mancati, ma la sensazione è che alcune storie siano arrivate alla fine e che, a partire dalla quarta stagione, lasceranno spazio a nuovi protagonisti.

La reazione dei social: il ‘destino’ di Simone e Manuel

Il gran finale ricco di eventi di Un professore 3 ha naturalmente fatto chiacchierare e non poco sul web. "La cosa più surreale di questa stagione? Lo sforo della prima prova scritta della maturità per due studenti in ritardo. Nella realtà è ben diverso. Fai tardi? Perdi l’esame" hanno scherzato alcuni, ironizzando sul fatto che il ‘professore’ Dante Balestra sia riuscito a fare slittare la maturità per il ritardo di Simone e Manuel. E a proposito dei due protagonisti, in tanti non hanno mai abbandonato la ship più ‘tifata’ della serie nonostante il finale. "Spero che la chiudano qui, la S4 sarebbe l’ennesima distruzione dei Simuel, questi sceneggiatori non sarebbero in grado di scrivere la storia tra Simone e Manuel nemmeno nelle prossime 1000 vite. Meglio immaginarli innamorati e felici a Londra", "L’urlo di felicità che ho tirato perché sapevo già che stavano allargando l’inquadratura per farci capire che Manuel era andato con Simone nella mia testa sono sempre stati canon e a Londra staranno finalmente insieme punto e basta", "Io non lo so se questi due ci saranno in una quarta stagione ma è troppo strano farli uscire di scena in questo modo così ambiguo. Sanno che la serie va avanti grazie a loro, forse è il loro modo per farci guardare la quarta stagione". Non sono mancate le critiche: "Trame senza senso che si chiudono bruscamente e in maniera oscena. Il tutto per 5 minuti finali che mi hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, temevo di peggio", "Questa serie ormai è diventata Mare Fuori, è incredibile come le fiction di nicchia vengono rovinate in un niente ed è destinata solo a peggiorare con magari una quarta stagione con tutto un cast nuovo brividi", "Mettetevi l’anima in pace: nella S4 non ci sarà nessun Manuel e nessun Simone. L’hanno chiusa così", "Non voglio che finisca così".

