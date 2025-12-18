Un Professore 3 verso il finale tra le polemiche, fan inviperiti contro trama e 'Simuel': "Stavolta mollo" Il pubblico ha l'amaro in bocca per l'assenza di lieto fine tra Manuel e Simone: "Non li vedremo mai insieme".

La terza stagione di Un Professore è arrivata al capolinea. Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, la serie andrà in onda su Rai 1 con l’ultima puntata, tra malinconie varie, tristezza e parecchie critiche. Tra i milioni di telespettatori che dal novembre del 2021 seguono Dante Balestra e i suoi studenti, c’è infatti una folta e accanita fanbase che aspetta da sempre il lieto fine tra Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino), i cosiddetti ‘Simuel‘. Sin dal primo capitolo il feeling tra i due ha fatto sognare il pubblico che ha sempre sperato, come d’altronde accade nella trama spagnola del format Merlì a cui Un Professore si ispira, di vederli insieme, o per lo meno di vedere la loro storia d’amore molto più sviluppata di quello che invece è stato. La delusione dei fan, però, è palpabile: non solo tra i Simuel non c’è stato quasi nulla, ma gli utenti sono anche infuriati perché il personaggio di Manuel in questa terza stagione è apparso pochissimo (è stato in Giappone) e perché la trama sta prendendo direzioni diverse.

Un Professore 3, social delusi per i ‘Simuel’: "Non li vedremo mai insieme"

Questa sera termina su Rai 1 la terza stagione di Un Professore, e tra chi ne sente già la mancanza c’è anche chi ha l’amaro in bocca. In tantissimi si aspettavano di veder nascere l’amore tra Manuel e Simone, e invece tra i due le cose non solo non si sono mai evolute, ma sono state costellate da una miriade di intoppi: Simone ha avuto un flirt con l’enigmatico Thomas, nonostante l’interesse tra lui e Manuel sia sempre palpabile e la loro storia, considerata parte portante della serie, pare essere stata messa in secondo piano dagli autori. Inoltre, dalle anticipazioni dell’ultima puntata si capisce che ci sarà sì un bacio d’addio, ma poi Simone che si trasferirà a Londra per proseguire gli studi.

Su X il malcontento generale è esploso:

"Passata la mezzanotte quindi posso dire che unica cosa positiva di questa stagione di un professore e che oggi finisce", "Cioè ma a parte quei due che non vedremo mai insieme…. che razza di trama è? Non c’ha un senso logico, tutto fatto a caso…. E POIIIII: le 2 stagioni scorse dove sono finite? Sembra una serie a sé stante", "A prescindere da come andrà la delusione è tanta… nel migliore dei casi avremo una briciola di #SimuelCanon nell’ultimo episodio per poi farlo passare come una roba da ubriachi", "#unprofessore3 attesa di interi anni per vedere sempre la stessa cosa", "Basta, stavolta mollo", "Dovevamo arrivare al 10 episodio per vedere anche solo un briciolo di quello che era la serie alla prima stagione… La filosofia, i Simuel, i drammi dei ragazzi ecc piuttosto che robe e trame no sense che ci hanno propinato", "Ma quanto è mancato Manuel? Cioè senza di lui tutto più moscio… È proprio lui l’anima della serie che personaggio divertente, iconico, profondo, premuroso ecc che spreco averlo fatto stare via tutta la stagione, praticamente già so che le ultime puntate saranno un disastro sono pronta (non è vero)", "Sto praticamente vedendo tra Simone e Thomas quello che avrei voluto vedere tra Simone e Manuel SONO ESAUSTA", "Mi sa che nemmeno in questa terza stagione avremo il lieto fine tra Simone e Manuel, "L’unico motivo per cui seguiamo costantemente ogni stagione sono loro due, magari prima o poi lo capirete".

