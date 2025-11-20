Un Professore 3, Dante Balestra torna con nuove sfide e un terzo capitolo sconvolgente La serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann è pronta a colpire di nuovo: la trama della terza stagione è una bomba.

Mara Fratus

La fiction che ha conquistato il pubblico di Rai torna in classe per una terza stagione ricca di emozioni, dilemmi e riflessioni filosofiche: Un Professore 3 debutterà il 20 novembre 2025 in prima serata su Rai 1, con lo streaming disponibile su RaiPlay.

Al centro di tutto resta Alessandro Gassmann, volto carismatico del protagonista, il Prof. Balestra, insegnante di filosofia dal metodo fuori dagli schemi e dall’animo profondamente umano. Al suo fianco, tornano anche molti dei volti più amati: Claudia Pandolfi (Anita), Nicolas Maupas (Simone) e Damiano Gavino (Manuel)

Il finale della seconda stagione ha lasciato i fan con diversi nodi irrisolti: il rapporto tra Dante e Anita, tra tradimenti e allontanamenti, Simone che ha dovuto dire addio a Mimmo, e deve ancora capire come evolverà la sua relazione con Manuel.

La trama della terza stagione rimane in gran parte avvolta nel mistero, ma è certo che si esplorerà il cammino verso la maturità della classe 5B, e Dante Balestra che dovrà fare i conti con la sua vita privata e l’arrivo di un personaggio misterioso dal passato. Curiosi di scoprire di più? Trovate tutto nel Video!

