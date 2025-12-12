Un professore 3, caos tra Anita incinta e Manuel. Fan in subbuglio: “Che senso ha?” I nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann hanno scatenato le proteste del web per i continui colpi di scena: gli ascolti premiano però la serie

Un Professore 3 vince e – cosa forse ancora più importante – fa discutere. La terza stagione della fiction Rai con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi continua infatti a dominare negli ascolti tv a suon di colpi di scena che, tuttavia, fanno storcere il naso ai fan, soprattutto sui social. Scopriamo cos’è successo nella prima puntata e tutti i dettagli.

Un Professore 3, le reazioni social ai nuovi episodi

Ieri giovedì 11 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Un Professore 3. Il settimo e l’ottavo episodio della terza stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi – come anticipato – hanno fatto parecchio discutere. Se la seconda stagione si era chiusa con il ‘rapimento’ di una bambina, il confronto con un boss mafioso e un intervento chirurgico a salvare il protagonista, la terza non si sta dimostrando da meno. Ieri Anita ha scoperto di essere incinta (e non si sa se di Dante o Leone, ma la sensazione è non si scoprirà prima del parto) e la serata di è conclusa con il ritorno a sorpresa di Manuel (Damiano Gavino), con il quale era rimasto tutto in sospeso, sorpatutto con Simone (Nicolas Maupas).

I colpi di scena, insomma, si susseguono a ritmi vertiginosi e anche il pubblico ha iniziato a ‘protestare’ contro questa sceneggiatura a tratti schizofrenica. "Io ormai pensavo che avessimo già raggiunto il picco massimo di allucinazione collettiva con questa serie ma gli episodi di ieri sera mi hanno fatto ricredere. Boh é solo una follia veramente", "Questa serie veramente é tutto una follia! Uno scompare nel bosco, gli altri due nella grotta, una innamorata del prof, Dante che sta con tutti, il triangolo, si baciano tutti tranne Manuel e Simone", "Questa serie é fatta così tanto col generatore casuale che mi aspetto qualsiasi cosa dalle ultime due puntate", "Quanto mi fa imprecare, questa serie neanche il mio ex riusciva a tanto", "Dopo ogni giovedì mi devono ricoverare come minimo sono in uno stato confusionale" etc. si legge sui social, e ancora: "Io a sto giro non ho retto la seconda puntata, ho abbandonato alla prima. Al di là della questione Simuel, hanno messo tanti temi, ma tutti trattati in maniera TROPPO superficiale e stupida, quasi offensiva", "Il modo in cui in questa serie sono rimasti 8 personaggi in croce e comunque nessuno di loro ha una storyline decente o sensata". Non sono mancati ovviamente i commenti ai due punti svolta della puntata di ieri: "L’unico momento alto della puntata è stato Manuel che torna ma sinceramente io non ho più voglia di guardare", "Basta. Il mio motto per quelle ultime due puntate sarà: se Manu Ferro è felice e contento, allora lo sono anche io. Del resto di quella gente non me ne frega più niente, mi hanno rotta", "Questa stagione è stata un disastro ma noi stiamo esultando da venti minuti per ‘I’m Manuel, I’m back’", "Manuel Ferro grazie di esistere sei un’icona l’ottavo re di roma", "L’unico modo, ormai, che ha questa serie per salvarsi è se salta fuori che Anita è incinta di Lombardi", "Ma con Leone non c’è stato solo il bacio?, il figlio dovrebbe essere di Dante".

Il boom di ascolti

Tra le reazioni agli episodi andati in onda ieri sera di Un Professore 3 non sono mancati anche commenti positivi ("Quando mamma Rai fa la TV seriamente, non ce n’è per nessuno. Complimenti ad Un Professore 3 per i temi trattati, per il linguaggio e per la delicatezza con la quale parla a tutto il pubblico") ed effettivamente i numeri sembrano dare ragioni agli sceneggiatori. La fiction con Alessandro Gassman continua a macinare ascolti e anche ieri ha trionfato in prima serata con il 20,7% di share e 3,3 milioni di spettatori, lasciando le briciole ad Amadeus e alla concorrenza di Canale 5.

