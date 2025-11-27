Un Professore 3, anticipazioni: tra Simone e Thomas esplode la passione. Cosa succede stasera Stasera - 27 novembre 2025 - torna Un Professore 3 su Rai 1: Manuel sorprende tutti con una scelta inaspettata. Le anticipazioni della seconda puntata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La terza stagione di Un Professore continua a conquistare il pubblico con storie intense e personaggi sempre più complessi. Dopo il successo delle stagioni precedenti, la serie torna a raccontare le vicende della sezione B del Liceo Da Vinci, accompagnando studenti e professori verso l’anno cruciale dell’Esame di Maturità. Oggi, giovedì 27 novembre 2025 andrà in onda la seconda puntata, un appuntamento atteso dai fan, che promette emozioni e colpi di scena sia dentro che fuori dall’aula. Tra rapporti in evoluzione, dilemmi personali e nuovi scontri, la scuola diventa ancora una volta il palcoscenico perfetto per riflettere sulle sfide dei giovani e sugli equilibri delicati tra insegnanti e studenti.

Un Professore 3, una terza stagione che conquista il pubblico

Questa terza stagione segna un cambiamento dietro le quinte: la regia passa ad Andrea Rebuzzi, subentrato ad Alessandro Casale, a sua volta successore di Alessandro D’Alatri. Nonostante il cambio, la serie mantiene la sua coerenza narrativa, continuando a esplorare temi di formazione, amicizia e crescita personale. I dodici episodi, disponibili su Rai Play subito dopo la messa in onda, portano i titoli dei grandi filosofi e autori che da sempre hanno ispirato la trama, unendo contenuti didattici e riflessioni universali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La programmazione prevede sei prime serate, ciascuna con due episodi, offrendo agli spettatori un ritmo serrato e coinvolgente, dove ogni puntata approfondisce legami, tensioni e segreti dei protagonisti.

Anticipazioni seconda puntata (27 novembre)

La seconda puntata della terza stagione della serie tv Un professore si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena. Gli studenti della sezione B del Liceo Da Vinci si trovano a dover affrontare decisioni che mettono in discussione i loro rapporti e le loro certezze. Manuel, in particolare, prende una decisione improvvisa che sorprende tutti e lascia Anita preoccupata e confusa; il suo tentativo di rassicurarla attraverso videochiamate crea un intreccio emotivo molto realistico, dove la distanza fisica non spegne i legami affettivi.

Parallelamente, si sviluppano nuove tensioni tra Dante e Irene, che discutono su Thomas e sulle loro visioni della scuola e della vita, mostrando quanto gli ideali e le scelte personali possano generare conflitti anche tra amici stretti. Non mancano le prime scintille romantiche: Simone riuscirà a trovare Thomas dopo il loro primo incontro, scoprendo però che vive una situazione molto difficile, mentre Greta reagisce con gelosia e senso di abbandono, creando ulteriori frizioni nel gruppo. Questa puntata di Un Professore mostra un equilibrio perfetto tra conflitti scolastici, dinamiche emotive e crescita personale, confermando la capacità della serie di intrecciare tematiche adolescenziali con riflessioni universali.

Potrebbe interessarti anche