Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un Professore 3, anticipazioni: tra Simone e Thomas esplode la passione. Cosa succede stasera

Stasera - 27 novembre 2025 - torna Un Professore 3 su Rai 1: Manuel sorprende tutti con una scelta inaspettata. Le anticipazioni della seconda puntata.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La terza stagione di Un Professore continua a conquistare il pubblico con storie intense e personaggi sempre più complessi. Dopo il successo delle stagioni precedenti, la serie torna a raccontare le vicende della sezione B del Liceo Da Vinci, accompagnando studenti e professori verso l’anno cruciale dell’Esame di Maturità. Oggi, giovedì 27 novembre 2025 andrà in onda la seconda puntata, un appuntamento atteso dai fan, che promette emozioni e colpi di scena sia dentro che fuori dall’aula. Tra rapporti in evoluzione, dilemmi personali e nuovi scontri, la scuola diventa ancora una volta il palcoscenico perfetto per riflettere sulle sfide dei giovani e sugli equilibri delicati tra insegnanti e studenti.

Un Professore 3, una terza stagione che conquista il pubblico

Questa terza stagione segna un cambiamento dietro le quinte: la regia passa ad Andrea Rebuzzi, subentrato ad Alessandro Casale, a sua volta successore di Alessandro D’Alatri. Nonostante il cambio, la serie mantiene la sua coerenza narrativa, continuando a esplorare temi di formazione, amicizia e crescita personale. I dodici episodi, disponibili su Rai Play subito dopo la messa in onda, portano i titoli dei grandi filosofi e autori che da sempre hanno ispirato la trama, unendo contenuti didattici e riflessioni universali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La programmazione prevede sei prime serate, ciascuna con due episodi, offrendo agli spettatori un ritmo serrato e coinvolgente, dove ogni puntata approfondisce legami, tensioni e segreti dei protagonisti.

Anticipazioni seconda puntata (27 novembre)

La seconda puntata della terza stagione della serie tv Un professore si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena. Gli studenti della sezione B del Liceo Da Vinci si trovano a dover affrontare decisioni che mettono in discussione i loro rapporti e le loro certezze. Manuel, in particolare, prende una decisione improvvisa che sorprende tutti e lascia Anita preoccupata e confusa; il suo tentativo di rassicurarla attraverso videochiamate crea un intreccio emotivo molto realistico, dove la distanza fisica non spegne i legami affettivi.

Parallelamente, si sviluppano nuove tensioni tra Dante e Irene, che discutono su Thomas e sulle loro visioni della scuola e della vita, mostrando quanto gli ideali e le scelte personali possano generare conflitti anche tra amici stretti. Non mancano le prime scintille romantiche: Simone riuscirà a trovare Thomas dopo il loro primo incontro, scoprendo però che vive una situazione molto difficile, mentre Greta reagisce con gelosia e senso di abbandono, creando ulteriori frizioni nel gruppo. Questa puntata di Un Professore mostra un equilibrio perfetto tra conflitti scolastici, dinamiche emotive e crescita personale, confermando la capacità della serie di intrecciare tematiche adolescenziali con riflessioni universali.

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Gassmann, Un Professore 3 anticipazioni

Un Professore 3: Dante senza Anita è in crisi nera. Ma una nuova donna lo fa sorridere: anticipazioni

La terza stagione di Un Professore inizia stasera 20 novembre su Rai 1: nuovi person...
Un professore 3 in prima tv su Rai 1

Un Professore 3, Dante Balestra torna con nuove sfide e un terzo capitolo sconvolgente

La serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann è pronta a colpire di nuovo: la trama dell...
Un Professore 3 - Alessandro Gassmann

Un Professore 3: quando inizia, quante puntate sono e perché taglierà Affari Tuoi

Dopo due stagioni di grande successo, Alessandro Gassmann sta per tornare nei panni ...
Un Professore 3 battaglia contro la Ruota della Fortuna e i fan vanno in delirio sui social

Un Professore 3 delude le aspettative: "Non succederà mai". Poi le lacrime: "Soffro le pene dell'inferno"

Reazioni a caldo entusiastiche per il debutto della serie con Alessandro Gassmann e ...
Novità Rai novembre 2025, serie tv e show in arrivo

Rai, le novità di novembre 2025: Lino Guanciale torna con Ricciardi, Antonella Clerici riparte senza la sua star

Fiction, serie Tv e show Rai, le novità più attese del mese di novembre 2025: da Il ...
Il Paradiso delle Signore 10

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello fa un gesto inaspettato, Rosa scioccata

Amori, rivelazioni e una proposta inaspettata sconvolgono gli equilibri al Paradiso:...
Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile

Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile

I programmi in onda stasera, giovedì 20 novembre 2025: Un professore affronta la Ruo...
X Factor, una novità assoluta per la semifinale: cosa cantano i 6 artisti ancora in gara

X Factor, una novità assoluta per la semifinale: cosa cantano i 6 artisti ancora in gara

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 27 novembre 2025: la semifinale di X Factor con u...
Anticipazioni Gigi e Vanessa - Insieme, ospiti e scaletta del 26 novembre

'Gigi e Vanessa - Insieme', D’Alessio e Incontrada sfidano Montalbano con Gerry Scotti: cosa vedremo

Stasera seconda puntata dello show di Canale 5 sull’amicizia: Gerry Scotti spicca in...

ENEL

Mobilità elettrica accessibile

La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casa

LEGGI

Personaggi

Susanna Tamaro

Susanna Tamaro
Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti
Tomasi

Tomasi
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963