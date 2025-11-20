Un Professore 3: Dante senza Anita è in crisi nera. Ma una nuova donna lo fa sorridere: anticipazioni La terza stagione di Un Professore inizia stasera 20 novembre su Rai 1: nuovi personaggi e un intreccio che rimette in gioco Dante. Le anticipazioni della prima puntata.

Con l’arrivo di settembre e del nuovo anno scolastico, Un Professore 3riapre le porte del liceo Da Vinci portando con sé una ventata di cambiamenti. La serie con Alessandro Gassmann continua a essere uno dei titoli più seguiti della fiction italiana, apprezzata per la sua capacità di unire emozione, attualità e momenti di riflessione. Anche questa nuova stagione porta in scena su Rai 1 temi vicini ai giovani e alle famiglie, mantenendo intatto il legame con il pubblico. Ecco le anticipazioni della prima puntata in onda stasera, giovedì 20 novembre 2025.

Un professore 3, anticipazioni prima puntata (20 novembre)

Dante Balestra, dopo le sfide personali affrontate nelle precedenti stagioni, si trova nuovamente a fare i conti con un equilibrio tutto da ricostruire. Lui e Simone, infatti, hanno dovuto lasciare la villa per trasferirsi da nonna Virginia, mentre Anita si è sistemata in una nuova abitazione con Viola e Manuel. Ma il vero strappo è quello sentimentale: Dante e Anita non sono più una coppia e il loro rapporto, già fragile, appare ora definitivamente incrinato. Ecco tutte le anticipazioni. La prima puntata si apre con Dante deciso a rimettere ordine nella propria vita, anche se non è semplice. In palestra incontra una donna affascinante, con cui scatta da subito una complicità inattesa. Un incontro casuale destinato però a diventare molto più significativo: la ritroverà infatti a scuola, dove scoprirà che è la nuova preside, Irene Alessi. Un arrivo che promette di sconvolgere ulteriormente gli equilibri già delicati del Da Vinci.

Intanto il corpo docente accoglie due volti nuovi. Il primo è Leone, giovane professore di Fisica ed ex alunno di Dante, il cui ritorno nasconde una storia ancora tutta da scoprire. L’altro ingresso è quello di Anita, che riceve un incarico a sorpresa come supplente. Un ruolo che la riporta inevitabilmente accanto a Dante, aprendo scenari complessi sia sul piano professionale che su quello emotivo.

La 5ª B verso la maturità e le nuove prove di Dante

Sul fronte degli studenti, per la 5ª B è arrivato il tempo delle decisioni. Paure, ambizioni e incertezze accompagneranno i ragazzi nel percorso verso la maturità, trasformando l’aula in un vero laboratorio di vita. Dante, come sempre, prova a guidarli con le sue lezioni di filosofia, cercando di offrire non risposte, ma gli strumenti per interrogarsi sul proprio futuro.

Ma se con i suoi studenti Dante riesce a essere un punto di riferimento, nella sua vita privata si trova davanti all’avversario più difficile: se stesso. Il ritorno a casa dalla madre, il rapporto da ricucire con Simone e l’inevitabile confronto con Anita si intrecciano a nuove emozioni e vecchie ferite. Con l’arrivo di Irene e l’ingresso di nuovi personaggi, la stagione promette un viaggio intenso, in cui ogni scelta pesa e ogni verità nascosta chiede di venire a galla.

