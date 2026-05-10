Un Posto al Sole, altre guest star dopo Whoopi Goldberg? Boom di ascolti e nuovi scenari per la soap di Rai 3
Un Posto al Sole: cosa succederà dopo il boom nel cast grazie alla presenza di Whoopi Goldberg? I possibili scenari da attenzionare.
Un Posto al Sole si avvia verso una rivoluzione storica da qui alla prossima stagione su Rai 3? Tutto parte dalla presenza di Whoopi Goldberg, attrice Premio Oscar che è apparsa in una ventina di episodi per celebrare il trentennale della soap. Questa scelta narrativa apre a nuovi scenari per la trama ambientata a Palazzo Palladini? Tutti i segnali che anticipano questa trasformazione.
Un Posto al Sole: più guest star dopo il successo grazie a Whoopi Goldberg?
Il debutto dell’attrice, avvenuto il 23 gennaio 2026, ha registrato 1.579.000 telespettatori con il 7,9% di share, un aumento significativo attribuito proprio alla presenza della star. Questo riscontro ha generato grande attesa e frenesia mediatica, confermando un valore celebrativo per la longeva soap italiana. Goldberg ha interpretato Eleanor Price, un’imprenditrice americana giunta a Napoli per motivi misteriosi. Nel corso degli episodi ha stretto rapporti con alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini, tra cui Raffaele, Roberto e Marina. Un personaggio empatico e carismatico: l’interprete di Sister Act ha mostrato amore per la città e lo staff impegnato nelle riprese della soap mostrandosi aperta a un possibile ritorno. E se questa fosse la strada da imboccare per Un Posto al Sole, mirando a consensi e affetto sempre maggiori da parte del pubblico?
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Più guest star nelle nuove puntate di Un Posto al Sole su Rai 3?
Quella delle guest star è da sempre una strada che molti colossi della serialità globale amano percorrere. L’arrivo di Whoopi Goldberg segna un prima e un dopo nella lunga storia di Un Posto al Sole. La soap continua a essere un punto fermo nelle serate di tutti gli italiani che la seguono da trent’anni, ma sarebbe ipocrita negare che la presenza della star internazionale, abbia attirato ancora più pubblico e consensi. La prossima stagione in partenza da settembre, vedrà un altro colpo grosso all’interno del cast? Goldberg si è detta favorevole a un possibile ritorno, ma chi vieta l’arrivo di altri attori, anche italiani se gli autori decidessero di continuare in questa direzione? I telespettatori hanno risposto bene: la serie è diventata argomento di conversazione anche sui social, cosa che non capita spesso durante la messa in onda delle puntate ‘normali’. I venti episodi speciali con l’attrice statunitense cambieranno per sempre il corso della soap? Probabile, ma una cosa è certa: il trentennale ha significato tanto per la serie, il cast e i fan italiani e un fenomeno del genere è impossibile ignorarlo.
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