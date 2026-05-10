Un Posto al Sole, altre guest star dopo Whoopi Goldberg? Boom di ascolti e nuovi scenari per la soap di Rai 3 Un Posto al Sole: cosa succederà dopo il boom nel cast grazie alla presenza di Whoopi Goldberg? I possibili scenari da attenzionare.

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Ufficio Stampa Rai

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Un Posto al Sole si avvia verso una rivoluzione storica da qui alla prossima stagione su Rai 3? Tutto parte dalla presenza di Whoopi Goldberg, attrice Premio Oscar che è apparsa in una ventina di episodi per celebrare il trentennale della soap. Questa scelta narrativa apre a nuovi scenari per la trama ambientata a Palazzo Palladini? Tutti i segnali che anticipano questa trasformazione.

Un Posto al Sole: più guest star dopo il successo grazie a Whoopi Goldberg?

Il debutto dell’attrice, avvenuto il 23 gennaio 2026, ha registrato 1.579.000 telespettatori con il 7,9% di share, un aumento significativo attribuito proprio alla presenza della star. Questo riscontro ha generato grande attesa e frenesia mediatica, confermando un valore celebrativo per la longeva soap italiana. Goldberg ha interpretato Eleanor Price, un’imprenditrice americana giunta a Napoli per motivi misteriosi. Nel corso degli episodi ha stretto rapporti con alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini, tra cui Raffaele, Roberto e Marina. Un personaggio empatico e carismatico: l’interprete di Sister Act ha mostrato amore per la città e lo staff impegnato nelle riprese della soap mostrandosi aperta a un possibile ritorno. E se questa fosse la strada da imboccare per Un Posto al Sole, mirando a consensi e affetto sempre maggiori da parte del pubblico?

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Più guest star nelle nuove puntate di Un Posto al Sole su Rai 3?

Quella delle guest star è da sempre una strada che molti colossi della serialità globale amano percorrere. L’arrivo di Whoopi Goldberg segna un prima e un dopo nella lunga storia di Un Posto al Sole. La soap continua a essere un punto fermo nelle serate di tutti gli italiani che la seguono da trent’anni, ma sarebbe ipocrita negare che la presenza della star internazionale, abbia attirato ancora più pubblico e consensi. La prossima stagione in partenza da settembre, vedrà un altro colpo grosso all’interno del cast? Goldberg si è detta favorevole a un possibile ritorno, ma chi vieta l’arrivo di altri attori, anche italiani se gli autori decidessero di continuare in questa direzione? I telespettatori hanno risposto bene: la serie è diventata argomento di conversazione anche sui social, cosa che non capita spesso durante la messa in onda delle puntate ‘normali’. I venti episodi speciali con l’attrice statunitense cambieranno per sempre il corso della soap? Probabile, ma una cosa è certa: il trentennale ha significato tanto per la serie, il cast e i fan italiani e un fenomeno del genere è impossibile ignorarlo.

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