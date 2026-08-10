Un posto al sole, da oggi lo stop è totale: saltano anche le repliche. Quando torna la soap A partire da oggi lunedì 10 agosto 2026 la storica soap di Rai 3 non va in onda: perché e la nuova programmazione, nessun best of previsto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un posto al sole si prende una pausa e questa volta lo stop è davvero completo. La storica soap di Rai 3, infatti, non andrà in onda per due settimane e, a differenza di quanto accadeva in passato, non sarà accompagnata nemmeno dal tradizionale best of. Scopriamo la nuova programmazione nel dettaglio e quando torna in onda UPAS.

Un posto al sole si ferma: niente puntate e nessun best of

Stop a Un posto al sole. A partire da oggi lunedì 10 agosto 2026, infatti, la storica soap di Rai 3 si prepara a una pausa di due settimane che durerà fino a venerdì 21 agosto. Dopo l’ultima puntata trasmessa venerdì 7 agosto, dunque, Palazzo Palladini lascia spazio alla programmazione estiva della terza rete. La sospensione, prevista da tempo, non è legata a problemi di produzione o a cambiamenti dell’ultimo momento: si tratta della consueta pausa di Ferragosto, ormai diventata un appuntamento fisso per la serie. La novità di quest’anno riguarda però il mancato ritorno del tradizionale best of: per il secondo anno consecutivo Rai 3 rinuncia a ‘Le storie’ di Un posto al sole, il programma che in passato ripercorreva gli eventi più importanti della stagione. La soap, che normalmente occupa la fascia dell’access prime time dal lunedì al venerdì, si concede dunque uno stop completo proprio mentre la produzione è già al lavoro sui nuovi episodi destinati alla prossima stagione.

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Cosa va in onda al posto della soap e quando torna in onda Un posto al sole

Durante la pausa di Un posto al sole Rai 3 mantiene comunque occupata la fascia dell’access prime time con L’appartamento – Sold Out, serie composta da otto episodi con Giorgio Pasotti, firmata da Francesco Apolloni e Giulio Manfredonia e già disponibile su RaiPlay. Per il 20 e 21 agosto non è esclusa la possibilità di un breve riepilogo delle vicende della stagione appena conclusa di UPAS, ma – come anticipato – non è previsto un vero e proprio best of come accadeva negli anni passati. Per rivedere le puntate inedite di Un posto al sole bisognerà invece aspettare lunedì 24 agosto, quando la soap tornerà regolarmente in onda nel cosueto slot delle 20:50 su Rai 3 con l’avvio della 31esima stagione. La nuova annata ripartirà dai diversi fili narrativi rimasti aperti, tra cui le conseguenze della verità su Eduardo e il rapporto tra Clara e Rosa, oltre alle vicende di Rossella, Jimmy, Alberto, Anna, Gianluca e Luca De Santis. Un ritorno particolarmente atteso anche in vista dell’importante appuntamento con i 30 anni della serie, che cadranno nell’ottobre 2026.

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