Un posto al sole non va in onda da stasera 11 agosto: quante puntate saltano (e quando riprende)
A partire da oggi lunedì 11 agosto 2025 la storica serie partenopea andrà in ‘vacanza’ per due settimane: spazio alle repliche estive di Piero Chiambretti
Un Posto al Sole va in vacanza. A partire da oggi lunedì 11 agosto 2025, infatti, la storica soap opera di Rai 3 non andrà più in onda. Niente ‘album dei ricordi’ e niente best of: gli inquilini di Palazzo Palladini lasceranno spazio alle repliche di Fin che la barca va di Piero Chiambretti nell’access prime time della terza rete. Gli appassionati di UPAS dovranno attendere il prossimo 25 agosto, quando la soap tornerà regolarmente in onda. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.
Un Posto al Sole non va in onda da stasera 11 agosto: perché
Anche le soap opera vanno in vacanza e Un Posto al Sole non farà eccezione. A partire da oggi lunedì 11 agosto la storica serie partenopea – in onda da quasi trent’anni – lascerà l’access prime time di Rai 3 e passerà il testimone a Fin che la barca va. UPAS andrà in ‘pausa’ estiva per ben due settimane e le repliche dello show di Piero Chiambretti saranno la grande novità del palinsesto d’agosto.
Come anticipato, durante le ‘vacanze’ di UPAS non andrà in onda alcun ‘album dei ricordi’ o best of o qualche contenuto extra all’insegna della nostalgia. Negli ultimi anni Rosa aveva guidato la ‘maratona’ dei momenti più significativi della stagione: l’anno scorso era toccato a Raffaele. Quest’anno, invece, non si riavvolgerà alcun nastro: Un Posto al Sole è semplicemente ‘scomparso’ dal palinsesto di Rai 3 senza nessun annuncio ufficiale da parte della tv di Stato o della produzione della storica soap opera.
Quando torna UPAS e la nuova programmazione
Per gli appassionati di Un Posto al Sole la data da segnare è una sola: lunedì 25 agosto 2025. Tra esattamente due settimane, infatti, la soap opera tornerà regolarmente in onda nell’access prime time di Rai 3. Tra il flirt di Gennaro con Maddalena, la nuova (presunta) intesa tra Marina e Antonietta e il litigio in corso tra Alberto e Gianluca, non mancheranno subito le sorprese e i colpi di scena.
Cosa andrà in onda al posto di Un Posto al Sole? Come detto, a partire da oggi lunedì 11 agosto 2025 l’access prime time di Rai 3 farà spazio alle repliche di Fin che la barca va. Lo show condotto da Piero Chiambretti andrà in onda tutti i giorni a partire dalle ore 20:50 sulla terza rete a partire da stasera (eccezione fatta per domani, con l’appuntamento anticipato alle 20:35 per lasciare spazio all’opera dall’Arena di Verona). Un Posto al Sole e Fin che la barca va sono entrambi disponibili su RaiPlay.
