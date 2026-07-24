Un posto al sole, arriva la pausa estiva: come lasceremo i protagonisti fino a settembre. Rossella sulla via del ritorno, Clara a un bivio Ecco che cosa vedremo nelle ultime puntate di agosto, prima dello stop estivo per la soap amatissima dal pubblico di Rai 3. Tra inganni, rese dei conti e delusioni cocenti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un posto al sole si avvicina alla consueta pausa estiva, che lascerà i fan con più di un filo narrativo aperto e diverse vite sospese tra Napoli, vacanze e verità dolorose da metabolizzare. La puntata di venerdì 7 agosto 2026 segnerà l’ultimo appuntamento prima dello stop, con Palazzo Palladini che – come ogni anno – si svuoterà, almeno sullo schermo, mentre i personaggi si ritroveranno in bilico su snodi cruciali delle loro storie. Ecco qui sotto le principali trame in sospeso, e come lasceremo i protagonisti in attesa del ritorno a settembre.

Un posto al sole, tensioni e riavvicinamenti tra Greta, Roberto e Marina

In vista della pausa di Un posto al sole, una delle trame più calde riguarda il triangolo che coinvolge Greta, Roberto e Marina. Marina sarà costretta a fare i conti con i tentativi (fallimentari) di Stefano di riconquistare Greta, mentre la tensione con Roberto resta alta. L’imprenditore, però, appare sempre più sensibile al fascino della sua ex, lasciando intendere un possibile riavvicinamento sentimentale. È su questo ‘crinale’ che li ritroveremo a ridosso dello stop: Marina alle prese con un matrimonio che scricchiola e con la paura di perdere Roberto, lui attratto dal passato e da una donna che sembra riportarlo a un’altra versione di sé.

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Clara, Eduardo e Rosa: la verità che fa saltare il banco

Il secondo grande fulcro narrativo riguarda Clara, Eduardo e Rosa. Gli episodi in arrivo prima della pausa mostrano Clara sempre più insospettita dalle reticenze di Rosa a proposito di Eduardo: quando capisce che Rosa le sta nascondendo qualcosa sul compagno, Clara decide di andare fino in fondo. La verità che viene a galla, però, le fa crollare il mondo addosso: scopre il tradimento di Eduardo e la doppia vita che lui ha ripreso a condurre, nonostante i tentativi di rimettersi in carreggiata. La ferita si aggrava nel momento in cui comprende che Rosa non solo sapeva, ma ha scelto di tacere, diventando di fatto complice del silenzio.

Rossella, Nunzio e Gianluca: il ritorno a Napoli e i sensi di colpa

Sul fronte dei giovani, il focus è su Rossella e Nunzio. I due si apprestano a tornare a Napoli, dopo una vacanza che ha consolidato il loro legame ma ha lasciato in sospeso la posizione di Gianluca, verso cui Rossella sente un forte senso di colpa per aver fatto ricorso alla menzogna.

Nei giorni che precedono lo stop, Rossella si sente sempre peggio, e il ritorno a Napoli si preannuncia come l’inizio di un percorso in cui la giovane dovrà fare i conti con le proprie scelte. La pausa estiva congelerà questa trama in un punto di forte tensione emotiva, lasciando aperte tante domande e un rebus sulle prossime mosse di Rossella.

Luca, Giulia, e la malattia che non migliora

Un altro asse centrale riguarda le figure di Luca e Giulia. L’aggravarsi della malattia di Luca diventa ancora più evidente, adesso: il medico si trova ad affrontare nuove difficoltà legate alla sua condizione, mentre Giulia viene messa duramente alla prova dalla progressione della patologia.

Il filo di questa storia porta la soap verso la pausa con il ritratto di una coppia alle prese con una malattia degenerativa che non lascia scampo, e con la fatica di tenere insieme affetti, autonomia e dignità.

Alberto, Anna, Gianluca e Federico: vacanze complicate

La trama che riguarda Alberto, Anna, Gianluca e Federico chiude l’ultimo fronte narrativo importante. Alberto deve comunicare a Federico che Gianluca non partirà più per le vacanze con loro, mentre Anna sceglie di andare da Gianluca per confrontarsi con lui a cuore aperto.

A fare da contrappunto a questo filone c’è anche la vacanza di Guido e Mariella, che sembra cominciare nel modo peggiore per l’insofferenza di Bice. A complicare le cose arriva Cotugno, deciso a conquistarla sotto gli occhi di Massaro, che si accende di gelosia. Alla fine Massaro si decide ad affrontare Cotugno, ma Guido prova a farlo desistere. E gli spettatori restano con l’acquolina in bocca per lo scontro decisivo tra i due protagonisti.

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