Luisa Amatucci (Silvia di Un posto al sole), il racconto choc della malattia: "Ho scoperto di avere un tumore" L’attrice dell’amatissima soap di Rai 3 ha raccontato a cuore aperto di aver scoperto per caso il brutto male, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Luisa Amatucci, attrice nota soprattutto per il ruolo di Silvia Graziani, la proprietaria dello storico Caffè Vulcano della soap Un Posto al Sole, ha partecipato a un evento dedicato alla prevenzione raccontando a cuore aperto la scoperta della malattia. L’attrice ha riportato la sua personale esperienza, raccontando di aver scoperto per caso di avere un tumore all’endometrio, sottolineando nuovamente l’importanza vitale della prevenzione: ecco nel dettaglio le sue parole.

Luisa Amatucci di Un Posto al Sole: "Ho scoperto un tumore"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’attrice Luisa Amatucci ha presenziato insieme alla collega Daniela Ioia all’evento dedicato alla prevenzione delle principali neoplasie femminili organizzato all’ospedale "Andrea Tortora" di Pagani. Nel corso della giornata, durante la quale l’ospedale ha offerto pap test, mammografie e visite senologiche gratuite alle donne, Luisa Amatucci ha raccontato la sua esperienza con la malattia, scoperta per caso proprio grazie alla prevenzione.

"Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso. Sono una che ha fatto sempre prevenzione, perché per fare prevenzione la primissima cosa è amarsi, per poter amare tutto il resto, tutti quelli che ci sono intorno", ha raccontato l’attrice, sottolineando ancora una volta l’importanza della diagnosi precoce attraverso la prevenzione e l’esecuzione di visite e screening periodici. La scoperta della malattia agli stadi iniziali, quando spesso non si avverte alcun sintomo, permette infatti di poter intervenire con terapie mirate ed efficaci il prima possibile e di aumentare significativamente le possibilità di guarigione.

Nel caso specifico dell’attrice Luisa Amatucci, il tumore dell’endometrio è una neoplasia che colpisce il rivestimento interno dell’utero ed è il tumore ginecologico più comune soprattutto paesi industrializzati. In Italia si registrano tra gli 8mila e i 10mila nuovi casi l’anno, ovvero il 5,5% di tutte le diagnosi oncologiche femminili. Spesso la malattia viene diagnosticata precocemente poiché circa il 90% delle pazienti affette presenta sanguinamento uterino anomalo, solitamente dopo la menopausa. Grazie alla prevenzione e ai controlli ginecologici periodici è dunque possibile intervenire tempestivamente in caso di problematiche di questo tipo.

Luisa Amatucci, chi è Silvia Graziani di Un Posto al Sole

Luisa Amatucci, classe 1971, è l’attrice napoletana che interpreta fin dalla prima puntata del 1996 il personaggio di Silvia Graziani nell’amatissima soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Ma oltre alla lunga militanza nella soap partenopea, Luisa ha debuttato nel 1992 nel film Io speriamo che me la cavo diretto da Lina Wertmüller, e ha partecipato alla miniserie Assunta Spina. Sappiamo inoltre che Luisa è nipote della celebre attrice Isa Danieli, con la quale ha mosso i primi passi a teatro.

