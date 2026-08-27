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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 27 agosto: l'ultimatum di Guido a Mariella

Le trame di UPAS di giovedì 27 agosto 2026: De Bue chiede alla moglie un gesto drastico e difficile. Greta rivede Roberto e Samuel e Lorenza sono ai ferri corti

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Redazione

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Nuovo appuntamento, stasera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7010

Dove eravamo rimasti il 26 agosto 2026

In un clima di persistente freddezza con Roberto, Marina verrà assalita dal timore che il suo accordo segreto con Mori sia stato scoperto. Rosa e Damiano cercano di dare supporto pratico ed emotivo a Clara, provata dal confronto con Stella. Eduardo, sempre più solo, potrebbe ricadere negli errori del passato e cercare un facile rifugio ai propri tormenti. Lorenza teme che Samuel possa aver ascoltato una sua telefonata, che potrebbe metterla in cattiva luce.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 agosto 2026

Marina è sempre più inquieta perché il suo accordo segreto con Stefano Mori non sta dando i frutti sperati. Greta rivede Roberto, dopo il loro ultimo incontro, per informarlo di un’importante novità. Lo scontro tra Samuel e Lorenza sale di tensione. Ritenendola succube dei fratelli Cerruti, Guido sfida Mariella a non rispondere alle loro continue telefonate almeno per un giorno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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