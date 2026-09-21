Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, la scoperta decisiva di Clara e Rosa: Eduardo non è scappato

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 22 settembre 2026: un indizio determinante rivela che Sabbiese è nei guai. Marina deve cedere al ricatto

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.031.

Dove eravamo rimasti il 21 settembre 2026

Ferri apprende da Michele che dietro Radio Ciclone si cela una misteriosa fiduciaria. Decisa a chiudere ogni rapporto, Marina comunica a Mori di voler rompere il loro accordo, ma finisce per ritrovarsi lei stessa sotto scacco. Supportato da Luca e da Giulia, Alberto si convince che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una follia. Intanto, sconsolata dopo la lite con Cerruti, Mariella cerca in Guido la compagnia che prima le dava il suo migliore amico e travolge il marito obbligandolo a iniziare un corso di yoga insieme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 settembre 2026

Eduardo, dopo aver fallito l’ennesimo tentativo di liberarsi, finirà col soccombere a Grillo. Rosa e Clara capiranno che Sabbiese non è scappato con Stella ma che gli è successo qualcosa. La rabbia che Roberto prova nei confronti di Mori continua a crescere, Marina sarà costretta a piegarsi al ricatto dell’uomo.

Le trame di Un posto al sole del 21 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Marina

Un posto al sole, non c'è scampo per Marina: è stata incastrata

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 21 settembre 2026: mentre Ferri indaga sui fo...
UPAS, Eduardo e Damiano

Un posto al sole, Damiano scopre la verità su Eduardo: Grillo trema

Le trame di UPAS per la settimana dal 21 al 25 settembre 2026: Renda indaga sulla sc...
UPAS, Eduardo e Damiano

Un posto al sole, Damiano corre un grave pericolo: chi lo minaccia

Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 18 settembre 2026: il poliziotto è nel mirin...
UPAS, Eduardo e Stella

Un posto al sole, Eduardo non è fuggito con Stella: la verità è sconcertante

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 15 settembre 2026: la scomparsa di Sabbiese ...
UPAS, Alberto

Un posto al sole, Alberto abbandona Anna: non riesce proprio a perdonarsi

Le trame di UPAS di martedì 8 settembre 2026: dopo l'incidente qualcosa si è rotto t...
UPAS, Micaela

Un posto al sole, Micaela all'attacco di Lorenza: il Vulcano esplode

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 16 settembre 2026: mentre Eduardo è in bal...
UPAS, Eduardo

Un posto al sole, rabbia e sconcerto: Eduardo è scomparso

Le trame di UPAS di lunedì 14 settembre 2026: Sabbiese sparisce proprio dopo la prop...
UPAS, Micaela

Un posto al sole, una protagonista se ne deve andare: cacciata in tronco

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 17 settembre 2026: per placare le tensioni a...
UPAS, Mariella

Un posto al sole, la decisione (dolorosa) di Mariella: a cosa rinuncia

Le trame di UPAS di mercoledì 9 settembre 2026: mentre Anna sta per uscire dall'ospe...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

marina la rosa grande fratello vip

Marina La Rosa
Emma Bonino

Emma Bonino
enrico oetiker chi è

Enrico Oetiker
syria chi è

Syria

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963