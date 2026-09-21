Un posto al sole, la scoperta decisiva di Clara e Rosa: Eduardo non è scappato Le trame di Un Posto al Sole di martedì 22 settembre 2026: un indizio determinante rivela che Sabbiese è nei guai. Marina deve cedere al ricatto

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.031.

Dove eravamo rimasti il 21 settembre 2026

Ferri apprende da Michele che dietro Radio Ciclone si cela una misteriosa fiduciaria. Decisa a chiudere ogni rapporto, Marina comunica a Mori di voler rompere il loro accordo, ma finisce per ritrovarsi lei stessa sotto scacco. Supportato da Luca e da Giulia, Alberto si convince che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una follia. Intanto, sconsolata dopo la lite con Cerruti, Mariella cerca in Guido la compagnia che prima le dava il suo migliore amico e travolge il marito obbligandolo a iniziare un corso di yoga insieme.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 settembre 2026

Eduardo, dopo aver fallito l’ennesimo tentativo di liberarsi, finirà col soccombere a Grillo. Rosa e Clara capiranno che Sabbiese non è scappato con Stella ma che gli è successo qualcosa. La rabbia che Roberto prova nei confronti di Mori continua a crescere, Marina sarà costretta a piegarsi al ricatto dell’uomo.

Le trame di Un posto al sole del 21 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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