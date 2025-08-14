Un Posto al Sole in lutto, Germano Bellavia ricorda la regista morta: “Non accenderò quell’ultima sigaretta” La regista del centro di produzione Rai di Napoli Federica Marchetti scomparsa all’età di 62 anni lascia due figlie e il ricordo nel cast di UPAS

Un Posto al Sole piange la scomparsa di Federica Marchetti. La regista del centro di produzione Rai di Napoli, infatti, è morta ieri all’età di 62 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore e il cast di UPAS non ha fatto mancare la sua vicinanza. Germano Bellavia, infatti, ha deciso di ricordare Federica con un toccante post sui social. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Un Posto al Sole non va in onda: perché

Nella giornata di ieri giovedì 13 agosto 2025 si è spenta all’età di soli 62 anni Federica Marchetti, storica regista del centro di produzione Rai di Napoli. Autrice di numerosi successi della tv di Stato, Federica era da tempo impegnata in una lotta contro un male incurabile che alla fine non le ha lasciato scampo. I funerali si terranno oggi alle 14 nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, del quartiere Chiaia di Napoli. Dopo una breve carriera da modella iniziata giovanissima, Federica Marchetti era diventata giornalista e infine autrice e regista Rai, contribuendo al successo di alcuni programmi di culto come Furore e soprattutto Un Posto al Sole. Proprio il cast della storica soap opera di Rai 3 non ha fatto mancare la sua vicinanza alla famiglia (la regista lascia due figlie, Beatrice e Lorenza) e il ricordo di Federica.

Quando torna UPAS e la nuova programmazione

Attualmente in pausa estiva, Un Posto al Sole tornerà regolarmente in onda a partire dal prossimo 25 agosto e tra i protagonisti ci sarà anche Germano Bellavia. Vero e proprio volto storico della soap opera di Rai 3 (in cui è presente fin dalle primissime puntate andate in onda nel 1996), l’attore che interpreta Guido Del Bue ha lavorato al fianco di Federica Marchetti e ha voluto ricordarla dopo la sua scomparsa con un toccante post su Facebook. "Ciao Fede grazie per la tua dolcezza, grazie per tutte le volte che mi hai salvato ogni volta che sbagliavo un verbo senza mai essere severa senza mai mortificarmi ma con estremo tatto e dolcezza" ha scritto sui social Bellavia, aggiungendo un tenero retroscena: "D’ora in poi mi sentirò meno sicuro non si è mai abbastanza grandi per abituarsi alla morte e ancora una volta sono impreparato farò di tutto per continuare a non accendere quella sigaretta… da quando te lo dissi non ho più ripreso".

