Un posto al sole come Temptation Island, il cast trasloca in Calabria (ma le star 'spariscono'): cosa vedremo La soap italiana cambierà location per una settimana, trasferendo una parte della storia nella regione già esplorata di recente con Sandokan e The Unknown. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un posto al sole si ‘trasforma’ (per una settimana) in Temptation Island. Niente falò di confronto né coppie in crisi, sia chiaro, ma un’operazione molto simile a quella del programma Mediaset: cast giovane e un set che si sposta in Calabria, nuova ‘terra promessa’ della televisione italiana. Grazie a un accordo tra Rai e Regione Calabria, dal 15 al 19 giugno la soap di Rai 3 lascerà infatti (momentaneamente) la Campania per girare tra la Sila e la costa tirrenica. Un mini‑tour che segue idealmente la scia di Temptation, il reality di Canale 5 che dalla scorsa stagione ha lasciato la Sardegna per trasferirsi proprio in un resort calabrese. Ecco tutti i dettagli.

Un posto al sole, la Calabria diventa il nuovo set Rai

L’operazione è figlia di una maxi‑collaborazione tra il Dipartimento Turismo della Regione, la Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com. Con un obiettivo chiaro: fare della Calabria la ‘location di fiducia’ di Viale Mazzini, tra scorci mozzafiato e opportunità di storytelling televisivo uniche. Finora, la strategia ha portato nella regione in fondo allo Stivale il Capodanno con L’anno che verrà, l’adventure game The Unknown, varie clip di Ballando con le Stelle, le riprese di Sandokan e diverse incursioni nel daytime Rai. Ora, invece, è il turno della soap più longeva della tv italiana.

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Per Un posto al sole sarà una prima volta coi fiocchi. Un modo strategico per allargare l’orizzonte oltre il Golfo di Napoli, raccontando un Sud diverso ma affine, e al tempo stesso regalare al pubblico scenari inediti senza tradire lo spirito quotidiano della soap.

Il cast di giovani coinvolto nella ‘trasferta’ di Un posto al sole

La troupe di Un posto al sole sarà in Calabria dal 15 al 19 giugno, per un vero e proprio tour della regione nella sua totalità. Protagonisti di questa ‘gita lunga’ saranno i personaggi più giovani della soap: Rossella (Giorgia Gianetiempo), Micaela (Gina Amarante), Nunzio (Vladimir Randazzo), Jimmy (Gennaro De Simone) e Samuel (Samuele Cavallo). Niente star ‘storiche’, quindi, né cameo internazionali alla Whoopi Goldberg: questa volta il focus sarà sulla nuova generazione, su dinamiche di gruppo, amicizie, amori e piccole tensioni che potranno esplodere o risolversi lontano da Palazzo Palladini.

Cosa vedremo in tv (e quando)

Per vedere la Calabria entrare ufficialmente nell’universo di Un posto al sole non bisognerà aspettare molto. Le puntate girate tra Sila e Tirreno, infatti, salvo cambi di palinsesto, andranno in onda su Rai 3 nella seconda metà di luglio. Saranno episodi in cui gli scorci calabresi faranno da sfondo alle linee narrative che riguardano i protagonisti più giovani. E ovviamente gli appassionati non vedono l’ora.

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