Un Posto al Sole, chi è Daniela De Vita e perché il nuovo personaggio 'Stella' salverà Eduardo La longeva soap di Rai 3 vede unirsi al cast una nuova figura che stravolgerà le dinamiche dei personaggi che ruotano attorno a Palazzo Palladini.

Da oltre ventisette anni Un Posto al Sole illumina le serate degli italiani, confermandosi come la soap più longeva e amata della nostra televisione. Ambientata nella suggestiva cornice di Palazzo Palladini, tra i vicoli e il cuore di Napoli, la serie continua a rinnovarsi con trame intricate e personaggi capaci di entrare nel cuore del pubblico. E proprio quando sembra che tutto sia già stato raccontato, ecco arrivare una nuova figura destinata a cambiare gli equilibri: Stella, interpretata dall’attrice Daniela De Vita. Il suo ingresso nella soap non sarà un semplice colpo di scena, ma una vera e propria svolta narrativa che scuoterà il destino di Eduardo Sabbiese, uno dei personaggi più tormentati e complessi della soap. Scopriamo di più.

Daniela De Vita, chi è la nuova attrice di Un Posto al Sole

Daniela De Vita è nata a Napoli nel 1988 ed è cresciuta a Pianura, abitando nel tempo anche tra Rione Traiano e Roma. La sua formazione artistica è avvenuta al Teatro Azione con i maestri Cristiano Censi e Isabella Del Bianco e nel 2015 ha preso parte a due film di grande successo: Jeeg Robot ed Effetti Indesiderati. Nel 2021 è entrata a far parte del cast di Invisibili e nel 2025 in quello di Malavia, per il quale ha partecipato anche alla Festa del Cinema di Roma. Tra gli altri progetti che l’hanno vista partecipe ricordiamo anche Ti stimo fratello, Resta con me e il ruolo della Vipera nell’episodio omonimo de Il Commissario Ricciardi. Dal punto di vista della vita privata dell’attrice non si hanno invece particolari informazioni. Ciò che sappiamo è che Daniela è molto legata a Pianura e alla comunità d’origine.

Un Posto al Sole, perché il nuovo personaggio ‘Stella’ salverà Eduardo

Da quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, l’attrice Daniela De Vita entrerà nel cast di Un Posto Sole interpretando il ruolo di Stella, una donna legata al passato di Eduardo Sabbiese, interpretato da Fiorenzo Madonna. Non un personaggio qualunque, ma una figura che potrebbe salvare Eduardo grazie a informazioni fondamentali di cui è impossesso che potrebbero scagionarlo.

La presenza di Stella non si esaurirà però al termine di questa dinamica, perché la nuova protagonista tornerà a farsi vedere anche in seguito entrando a tutti gli effetti nel cast, raccontando ciò che ancora non sappiamo sul passato di Eduardo, ovvero i tempi in cui frequentava ambienti tutt’altro che raccomandabili. Non rimane allora che continuare a seguire la soap di Rai 3 per saperne di più.

