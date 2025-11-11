Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un Posto al Sole, chi è Daniela De Vita e perché il nuovo personaggio 'Stella' salverà Eduardo

La longeva soap di Rai 3 vede unirsi al cast una nuova figura che stravolgerà le dinamiche dei personaggi che ruotano attorno a Palazzo Palladini.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Da oltre ventisette anni Un Posto al Sole illumina le serate degli italiani, confermandosi come la soap più longeva e amata della nostra televisione. Ambientata nella suggestiva cornice di Palazzo Palladini, tra i vicoli e il cuore di Napoli, la serie continua a rinnovarsi con trame intricate e personaggi capaci di entrare nel cuore del pubblico. E proprio quando sembra che tutto sia già stato raccontato, ecco arrivare una nuova figura destinata a cambiare gli equilibri: Stella, interpretata dall’attrice Daniela De Vita. Il suo ingresso nella soap non sarà un semplice colpo di scena, ma una vera e propria svolta narrativa che scuoterà il destino di Eduardo Sabbiese, uno dei personaggi più tormentati e complessi della soap. Scopriamo di più.

Daniela De Vita, chi è la nuova attrice di Un Posto al Sole

Daniela De Vita è nata a Napoli nel 1988 ed è cresciuta a Pianura, abitando nel tempo anche tra Rione Traiano e Roma. La sua formazione artistica è avvenuta al Teatro Azione con i maestri Cristiano Censi e Isabella Del Bianco e nel 2015 ha preso parte a due film di grande successo: Jeeg Robot ed Effetti Indesiderati. Nel 2021 è entrata a far parte del cast di Invisibili e nel 2025 in quello di Malavia, per il quale ha partecipato anche alla Festa del Cinema di Roma. Tra gli altri progetti che l’hanno vista partecipe ricordiamo anche Ti stimo fratello, Resta con me e il ruolo della Vipera nell’episodio omonimo de Il Commissario Ricciardi. Dal punto di vista della vita privata dell’attrice non si hanno invece particolari informazioni. Ciò che sappiamo è che Daniela è molto legata a Pianura e alla comunità d’origine.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un Posto al Sole, perché il nuovo personaggio ‘Stella’ salverà Eduardo

Da quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, l’attrice Daniela De Vita entrerà nel cast di Un Posto Sole interpretando il ruolo di Stella, una donna legata al passato di Eduardo Sabbiese, interpretato da Fiorenzo Madonna. Non un personaggio qualunque, ma una figura che potrebbe salvare Eduardo grazie a informazioni fondamentali di cui è impossesso che potrebbero scagionarlo.

La presenza di Stella non si esaurirà però al termine di questa dinamica, perché la nuova protagonista tornerà a farsi vedere anche in seguito entrando a tutti gli effetti nel cast, raccontando ciò che ancora non sappiamo sul passato di Eduardo, ovvero i tempi in cui frequentava ambienti tutt’altro che raccomandabili. Non rimane allora che continuare a seguire la soap di Rai 3 per saperne di più.

Potrebbe interessarti anche

Anticipazioni Un posto al sole

Un Posto al Sole, anticipazioni: Giulia prende una decisione estrema, Marina sfida Roberto

Settimana ricca di tensione a Palazzo Palladini: tra crisi, vendette e indagini peri...
Un posto al sole anticipazioni - Ferri e Marina

Un posto al sole, Marina ‘libera’ Ferri ma lui è scosso: per uscire dal carcere dovrà umiliarsi

Tutte le trame dei nuovi episodi della storica soap partenopea in onda su Rai 3 da l...
Un posto al sole anticipazioni - Ferri e Marina

Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto Ferri si arrende, la vendetta terribile di Eduardo

Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate da lunedì 27 a venerdì 31 ott...
Anticipazioni Un posto al sole - Mariella e Guido

Un posto al sole, Mariella fa una scoperta choc su Guido e Claudia: finisce malissimo

Cosa accadrà negli imperdibili nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai 3? Ecco ciò...
Anticipazioni Un posto al sole - Mariella e Guido

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: ennesima svolta tra Guido e Mariella

Anticipazioni settimanali UPAS, cosa succederà nelle prossime puntate: Rosa dovrà sc...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le migliori serie TV e soap opera disponibili mercoledì 5 novembre 2025: forti sospe...
Un posto al Sole anticipazioni: Guido e Mariella

Un Posto al Sole, Guido e Mariella: il colpo di scena. Anticipazioni e spoiler 'infuocato'

Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo nei nuovi episodi dell’amatissima soa...
Un posto al Sole anticipazioni: Guido e Mariella

'Un Posto al Sole' anticipazioni: Guido fa un passo decisivo, il gesto per Mariella cambia tutto

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 dal 22 al 26 sette...
Le serie TV in onda stasera, martedì 11 novembre 2025: a UPAS è crisi tra Eduardo e Clara, Gianluca abbandonato

Le serie TV in onda stasera, martedì 11 novembre 2025: a UPAS è crisi tra Eduardo e Clara, Gianluca abbandonato

Scoprite le migliori serie TV e soap opera in onda stasera, martedì 11 novembre 2025...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
L'attore Alex Belli

Alex Belli
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari
Pietro Masotti

Pietro Masotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963