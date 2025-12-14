Un Posto al Sole, anticipazioni: Viola spiazza Eugenio, Guido e Mariella sono disperati Si avvicina un'altra settimana in compagnia dell'amatissima soap ambientata a Palazzo Palladini. Ecco cosa succederà nella puntate in onda dal 15 al 19 dicembre.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Torna Un posto al sole, con nuovi episodi e colpi di scena inattesi nelle puntante in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025. Tutte le sere, a partire dalle ore 20.50 circa su Rai 3, i protagonisti della soap ambientata a Palazzo Palladini saranno pronti a regalarci un mix di intrecci sorprendenti, intrighi e momenti di pura emozione. Ecco di seguito tutte le anticipazioni degli episodi in onda.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 15 dicembre 2025

Nel primo episodio della settimana, Gennaro è preso dal panico per via del ritorno di Okoro. Sembra disposto a tutto, ormai, pur di evitare il carcere, ma qualcosa lo blocca e lo costringe a fare i conti con la propria coscienza. Intanto, Guido e Mariella rischiano di perdere per sempre la loro casa, ma Raffaele ha un’idea che potrebbe salvarli (e aiutare anche Rosa allo stesso tempo).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 16 dicembre 2025

Grazie ai consigli di Raffaele, Otello riesce a convincere Rosa ad accettare il lavoro di portiera. Nel frattempo Bice mette in moto una strategia ben congegnata, che sembra funzionare nonostante la proverbiale tirchieria di Cotugno. Alla recita di Manuel, intanto, la vicinanza tra Rosa e Damiano si fa sempre più evidente, mentre Viola lascia Eugenio di stucco con una proposta inaspettata che potrebbe cambiare il loro futuro.

Mercoledì 17 dicembre 2025

Nella puntata di mercoledì, Okoro, convinto di essere vittima di una maledizione lanciata da Agata, rifiuta di collaborare con i magistrati che indagano sulla morte di Assane. La sua scelta getta nello sconforto Michele, Roberto e Marina, e finisce per scagionare completamente Gennaro dalle accuse. Bice intanto, dopo essere riuscita a farsi dare i soldi da Cotugno, si prepara a trattare con Troncone, nella speranza di recuperare il denaro che Lello le ha sottratto. Raffaele, invece, si lascia contagiare dall’atmosfera natalizia e si dedica ai preparativi, mentre Viola ed Eugenio trovano finalmente il modo di chiarirsi dopo alcuni malintesi.

Giovedì 18 dicembre 2025

L’attenzione a questo punto si sposta su Clara ed Eduardo: tra loro la tensione è alle stelle, ma Rosa non conosce il vero motivo, ovvero la presenza di un’altra donna nella vita dell’uomo. Ignara di tutto, farà il possibile per aiutarli a ricucire il rapporto, rischiando tuttavia di peggiorare le cose. In ospedale, intanto, Riccardo vede aprirsi la possibilità di una nomina a primario: l’entusiasmo è alle stelle, ma alcuni imprevisti potrebbero mandare all’aria il traguardo tanto atteso.

Venerdì 19 dicembre 2025

Nell’ultima puntata della settimana, il legame tra Eduardo e Stella si fa sempre più intenso, sebbene i due continuino a presentarsi come semplici amici. La loro complicità cresce, ma su di loro incombe il peso di un segreto importante che Stella tiene nascosto e che potrebbe far crollare tutto. Viola, poi, confida a Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di concedere una nuova chance al loro rapporto, mentre Rossella si ritrova profondamente delusa. La mancata nomina di Riccardo a primario, infatti, le fa temere ripercussioni e apre la strada a nuovi conflitti emotivi.

Quando e dove vedere Un posto al sole

Le nuove puntate di Un Posto al Sole andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025, a partire dalle ore 20.50 circa su Rai 3. Come sempre, sarà possibile visionare gli episodi anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche