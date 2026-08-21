Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2026: Eduardo nei guai, Marina trema e per Roberto arriva una svolta La pausa estiva di Un Posto al Sole è finita: dal 24 agosto 2026 la soap torna su Rai 3 con i nodi lasciati in sospeso e nuove tensioni tra i protagonisti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci siamo! Dopo due settimane di pausa, i fan di Un Posto al Sole possono tornare a godersi le vicende dei loro amati protagonisti di Palazzo Palladini. La soap di Rai 3 torna lunedì 24 agosto 2026 alle 20.50 con le prime puntate inedite della stagione 31, riprendendo esattamente dai nodi lasciati in sospeso prima dello stop. Eduardo, Clara e Damiano saranno ancora al centro di una situazione sempre più tesa, mentre Marina e Roberto dovranno fare i conti con segreti e distanze difficili da colmare. Di seguito, le anticipazioni della settimana, da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2026.

Un Posto al Sole, le anticipazioni della settimana dal 24 al 28 agosto 2026

Come vi abbiamo anticipato, di seguito vi sveliamo le nuove trame della settimana. Cosa accadrà?

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Lunedì 24 agosto

Il ritorno da Gaeta porta Clara, Rosa e Damiano a confrontarsi con Eduardo, ma la situazione rischia di diventare ancora più tesa. Renato attende il rientro di Raffaele, mentre Manuela e Micaela tentano di separare le loro identità.

Martedì 25 agosto

Tra Eduardo e Damiano il rapporto si deteriora ulteriormente. Clara deve affrontare Stella nonostante la sua stanchezza, mentre Marina vive con sofferenza la distanza da Roberto. Le gemelle Cirillo trasformano ancora una volta una questione estetica in una competizione.

Mercoledì 26 agosto

Marina teme che il suo segreto con Stefano Mori sia stato scoperto, mentre il rapporto con Roberto continua a essere freddo. Clara trova il sostegno di Rosa e Damiano dopo il confronto con Stella. Eduardo attraversa un momento difficile e rischia di ricadere nei vecchi comportamenti.

Giovedì 27 agosto

Marina vede complicarsi i suoi piani con Mori. Greta porta a Roberto una notizia importante e, intanto, aumentano i contrasti tra Samuel e Lorenza. Guido cerca di capire quanto Mariella sia influenzata dalla sua famiglia, sottoponendola a una particolare prova.

Venerdì 28 agosto 2026

Il compleanno di Anna sembra iniziare sotto i migliori auspici grazie all’amore di Alberto, ma una delusione è in agguato. Prosegue lo scontro tra Lucrezia e Stefano, mentre Roberto è sempre più fiducioso di poter prevalere. Mariella dovrà invece dimostrare di saper mantenere l’impegno preso con Guido.

Un Posto al Sole, perché la Rai non ha trasmesso le repliche estive?

Quest’estate la programmazione di Rai ha seguito una strada diversa dal consueto, mettendo da parte per due settimane la consueta riproposizione delle repliche. A prendere il loro posto è stata L’appartamento – Sold Out, una serie articolata in otto puntate e con Giorgio Pasotti tra i protagonisti, fruibile anche sulla piattaforma RaiPlay.

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