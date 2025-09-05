'Un Posto al Sole', Mariella e Guido: l’amore rinasce ma lei è terrorizzata. Perché Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2025: Viola e Damiano ai ferri corti, Gennaro inguaia Roberto Ferri.

Nuova settimana in compagnia delle avventure, dei guai e delle storie degli inquilini di Palazzo Palladini. In questo ritorno dopo la pausa estiva, gli amati personaggi di Un Posto al Sole, stanno facendo di nuovo vivere ai telespettatori di Rai Tre grandi emozioni. Scopriamo le anticipazioni e le trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre.

Un Posto al Sole, anticipazioni: lunedì 8 settembre 2025

Roberto Ferri giace in un letto d’ospedale, e la sua situazione è sempre più critica. Ne approfitta Gennaro che decide di approfittare delle condizioni dell’imprenditore per andare a parlare con gli inquirenti e aggravare sempre di più la sua posizione. Intanto, a fare le spese delle forti tensioni e delle lotte tra le loro due famiglie sono Alice e Vinicio e il loro rapporto che sembra vacillare sempre di più.

Martedì 9 settembre

Gennaro si riavvicina a Vinicio, e approfitta del fatto che lui ha calato le difese per manipolarlo e convincerlo a rompere con Alice. Intanto Marina, rimasta sola a gestire i cantieri deve affrontare sempre più difficoltà. Mariella e Guido si stanno riavvicinando, ma ad avere più dubbi è la donna che, ancora ferita dal dolore della precedente separazione, continua a farsi molte domande sul nuovo possibile rapporto con l’ex marito.

Mercoledì 10 settembre

Roberto Ferri va alla carica esercitando pressioni sui suoi avvocati mentre la giovane Alice è sempre più preoccupata per il destino del suo rapporto con Vinicio: reggerà il colpo della guerra tra le loro due famiglie? Manuel e Rosa tornano a casa, ma la cosa crea molto dispiacere in Giulia e Luca che si erano abituati alla loro presenza. Pino è irritato per l’arrivo dei nuovi ospiti.

Giovedì 11 settembre

Viola torna da Milano e al suo arrivo trova subito Damiano pronto ad affrontare una discussione cruciale per il loro rapporto. Il ragazzo infatti pare aver preso ormai la sua decisione ed è deciso a comunicarla nel modo più chiaro e prima possibile alla compagna. Il confronto è complicato e i due arrivano ai ferri corti. Micaela sprona Samuel a dedicarsi alla danza, e per convincerlo lo fa ballare con lei un passo a due appassionato e sembra proprio che la cosa non li lasci indifferente.

Venerdì 12 settembre

Il rapporto di Renato con l’Intelligenza Artificiale pare stia sempre più degenerando. Niko e Manuela decidono di "spiarlo" per capire la situazione, perché sono sempre più preoccupati da quella che a loro pare stia diventando una vera e propria dipendenza.

