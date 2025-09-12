Un Posto al Sole, anticipazioni: Samuel sceglie di allontanarsi da Gabriela, Matteo medita vendetta Ecco tutto quello che succederà nei nuovi, imperdibili episodi della celebre soap di Rai 3, in onda tutte le sere alle 20.50, da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025.

Sta per iniziare un’altra settimana in compagnia di Un Posto al Sole, l’amatissima fiction che va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.50 su Rai 3. Come al solito, nelle nuove puntate sono attesi colpi di scena e momenti di tensione davvero imperdibili. Ecco tutte le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025.

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 settembre

Nella prima puntata di Un Posto al Sole della settimana, Renato sprofonda sempre di più nella sua dipendenza dall’Intelligenza Artificiale, un’abitudine che sfugge ormai al suo controllo. Intanto, Jimmy viene a conoscenza del piano pericoloso di Matteo, deciso a vendicarsi di Viola. Rosa si prepara invece ad accogliere Eduardo e Clara, di ritorno a Napoli, mentre Damiano, in crisi, riflette seriamente sull’idea di lasciare la Polizia. La sua scelta, però, incontra la forte opposizione di Ignazio e Simone.

Martedì 16 settembre

Dopo una notte insieme, Micaela e Samuel si confrontano, e lui decide con sofferenza di lasciare Gabriela, pur sapendo quanto la farà soffrire. Tuttavia, il destino sembra pronto a ostacolare i suoi progetti. Intanto Damiano rivede un vecchio amico, un incontro che potrebbe farlo riflettere sulla sua decisione di abbandonare la divisa.

Mercoledì 17 settembre

Matteo confida a Jimmy ogni dettaglio del suo proposito di vendetta, lasciando il bambino di fronte a una scelta delicata su cosa fare con questa informazione. Nel frattempo, Nunzio e Samuel devono fare i conti con una verità dolorosa. Eduardo e Damiano si ritrovano poi faccia a faccia, e il poliziotto, dopo una riflessione, sembra intenzionato a cambiare direzione. Anche grazie alla vicinanza affettiva di Rosa.

Giovedì 18 settembre

Dopo essere rientrato a Palazzo Palladini, Gianluca si ritrova coinvolto da Alberto in una discussione con Federico. Jimmy intanto viene stimolato da Manuela a fare la cosa giusta, mentre Gennaro, spinto dal sostegno di Vinicio, vuole riprendersi il ruolo di Amministratore Delegato ai Cantieri. A seguire, Alice cerca di convincere Vinicio a partire con lei per voltare pagina, mentre Silvia esorta Guido a riconquistare Mariella, anche se Bice continua a osservarlo sospettosa.

Venerdì 19 settembre

Nell’ultima puntata della settimana di Un posto al sole, Alice è determinata a lasciare Napoli, ma Vinicio è diviso tra l’assecondarla o restare vicino al fratello, che sembra avere un disperato bisogno di lui proprio ora. Nel frattempo, la distanza tra Viola e Damiano si fa sempre più incolmabile. Intanto, Niko chiede un aiuto a Raffaele per convincere Renato a prendere coscienza dell’ossessione ormai pericolosa verso l’Intelligenza Artificiale.

Quando e dove vedere le nuove puntate di Un Posto al Sole

I nuovi episodi di Un Posto al Sole saranno trasmessi da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025, alle ore 20.50 circa su Rai3. Come sempre, le puntate saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

