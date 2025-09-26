Un Posto al Sole, Guido e Mariella: il colpo di scena. Anticipazioni e spoiler 'infuocato'
Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo nei nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai 3: le trame da lunedì 29 a venerdì 3 ottobre 2025.
Tutto pronto per un’altra incredibile settimana in compagnia di Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a conquistare gli italiani puntata dopo puntata. Anche nei nuovi episodi avremo modo di vedere grandi colpi di scena, decisione improvvise, amore, amicizia, tensione e molto di più, sempre seguendo le vite prova i protagonisti di Palazzo Palladini. Ecco allora tutti i dettagli di ciò che vedremo negli episodi da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre.
Anticipazioni Un Posto al Sole, lunedì 29 settembre
Rosa e Giulia sono sconvolte dal fatto che Gianluca abbia venduto un orologio che sostiene essere suo, ma forse non appartiene a lui dal momento che Piero Baccini arriva a Napoli per reclamarne la restituzione. Con l’avvicinarsi della partenza per la Nuova Zelanda, Silvia e Michele propongono a Guido di soggiornare temporaneamente da loro. Nel frattempo, Camillo è deluso da Jimmy e riflette sulla possibilità di chiudere la loro amicizia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Martedì 30 settembre
Gianluca e Piero si confrontano duramente e Alberto interviene cercando di risolvere la questione proprio nel momento in cui Gianluca lascia intravedere un lato inaspettato di sé. Nel frattempo, Ferri si avvicina sempre più a Ludovico scatenando così un conflitto con Rosario, mentre Marina è in ansia per la sorte del marito. Guido e Mariella finiscono per ritrovarsi pericolosamente vicini, quasi a distanza di bacio: le parole di Bice non sono servite a nulla.
Mercoledì 1° ottobre
L’amicizia tra Ludovico e Roberto in carcere diventa sempre più forte in carcere, mentre aumentano le minacce di Rosario. Vinicio si schiera apertamente al fianco del fratello. Nel frattempo, Alberto incontra Piero per chiudere definitivamente la questione con Gianluca. Renato, invece, riesce a mostrare a Raffaele l’utilità dell’Intelligenza Artificiale.
Giovedì 2 ottobre
Rosa fa di tutto per aiutare Eduardo ad ottenere un colloquio di lavoro, ma qualcuno trama per ostacolarlo. Gennaro si ritrova a osservare un Vinicio sempre più simile a lui, mentre Rosario continua a bersagliare Ludovico e Roberto. Nel frattempo, Manuela e Micaela convincono Elena a registrare una puntata di prova del programma radiofonico.
Venerdì 3 ottobre
Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di Un posto al sole svelano che Eduardo cerca di riprender in mano la propria vita con tutte le difficoltà del caso, mentre Rosa fa i conti con una grande delusione. Nunzio e Rossella rafforzano sempre di più la loro intesa, mentre Riccardo è totalmente assorbito dal lavoro. Guido e Mariella si ritrovano nuovamente vicini grazie ad un invito a cena.
Quando e dove vederlo
I nuovi episodi di Un Posto al Sole andranno in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50 circa su Rai3 e saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
'Un Posto al Sole' anticipazioni: Guido fa un passo decisivo, il gesto per Mariella cambia tutto
Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 dal 22 al 26 sette...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Samuel sceglie di allontanarsi da Gabriela, Matteo medita vendetta
Ecco tutto quello che succederà nei nuovi, imperdibili episodi della celebre soap di...
Un Posto al Sole riparte dopo lo stop: Guido e Mariella al confronto finale
Ecco tutte le anticipazioni di ciò che accadrà nei nuovi episodi dell’amatissima soa...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Marina e Roberto rischiano grosso, Damiano prende una decisione inaspettata
Ecco tutti i dettagli i ciò che accadrà negli imperdibili nuovi episodi dell’amatiss...
'Un Posto al Sole', Mariella e Guido: l’amore rinasce ma lei è terrorizzata. Perché
Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Mariella scarica Guido, mentre Gianluca racconta l'amara verità
In arrivo un’altra settimana in compagnia della storica soap di Rai3: ecco nel detta...
Un posto al sole, svolta tra Guido e Mariella: la passione riesplode (ma finisce malissimo)
Scopriamo cosa accadrà nei nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai3: ecco in antep...
Un posto al sole, anticipazioni: Guido torna a casa da Mariella. La svolta improvvisa (grazie a Lollo)
Tutte le anticipazioni della soap di Rai 3 nella settimana da lunedì 21 a venerdì 25...