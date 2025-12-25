Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (25 dicembre): l''ultimo' Natale di Raffaele è tristissimo
Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 25 dicembre 2025: l’ultimo Natale da portiere per Raffaele e una decisione inaspettata di Damiano che spiazza Rosa.
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6849. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di oggi, giovedì 25 dicembre di Upas.
Dove eravamo rimasti il 24 dicembre 2025
Alla Vigilia, Okoro rischia di mettere nei guai Gennaro, alimentando le speranze di rivalsa di Roberto e Marina. Rosa e Damiano, dopo anni di distanza, sembrano una coppia ritrovata, mentre gli abitanti di Palazzo Palladini, ciascuno a suo modo, si preparano a festeggiare la notte di Natale.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 25 dicembre 2025
È un Natale dal sapore agrodolce per Raffaele, che si prepara con un po’ di malinconia a vivere il suo ultimo Natale da portiere di Palazzo Palladini. Damiano prende un’iniziativa inaspettata che lascia Rosa disorientata, mentre Sasà e Castrese trascorrono il 25 insieme a Mariella e Guido.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
