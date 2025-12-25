Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (25 dicembre): l''ultimo' Natale di Raffaele è tristissimo

Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 25 dicembre 2025: l’ultimo Natale da portiere per Raffaele e una decisione inaspettata di Damiano che spiazza Rosa.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6849. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di oggi, giovedì 25 dicembre di Upas.

Dove eravamo rimasti il 24 dicembre 2025

Alla Vigilia, Okoro rischia di mettere nei guai Gennaro, alimentando le speranze di rivalsa di Roberto e Marina. Rosa e Damiano, dopo anni di distanza, sembrano una coppia ritrovata, mentre gli abitanti di Palazzo Palladini, ciascuno a suo modo, si preparano a festeggiare la notte di Natale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 25 dicembre 2025

È un Natale dal sapore agrodolce per Raffaele, che si prepara con un po’ di malinconia a vivere il suo ultimo Natale da portiere di Palazzo Palladini. Damiano prende un’iniziativa inaspettata che lascia Rosa disorientata, mentre Sasà e Castrese trascorrono il 25 insieme a Mariella e Guido.

Le trame di Un posto al sole del 24 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Un posto al sole 24 dicembre 2025

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: alla Vigilia di Natale torna il sereno tra Rosa e Damiano

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 24 dicembre 2025: Okoro rischia di mettere...
Un posto al sole, anticipazioni settimanali puntate: Raffaele Giordano

Un Posto al Sole, il Natale più triste di Raffaele Giordano (verso l'addio): cosa succede nella soap

Le trame disponibili per la settimana dal 22 al 26 dicembre: indagini sulle rapine, ...
UPAS, Gennaro e il suo caporale

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 dicembre 2025: l'incubo di Gennaro torna a tormentarlo

Le trame di UPAS di lunedì 15 dicembre 2025: il "caporale" Okoro minaccia Gagliotti,...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 11 dicembre 2025: l'assemblea di condominio per il porti...
UPAS, Gennaro Gagliotti

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 12 dicembre 2025: il piano di Gennaro incontra un nuovo ostacolo

Le trame di UPAS di venerdì 12 dicembre 2025: Alice se ne va ed Elena va in crisi. N...
Nina Soldano

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro ...
UPAS, Gennaro e il suo caporale

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 dicembre 2025: arrestato il caporale, Gagliotti nel panico

Le trame di UPAS di martedì 16 dicembre 2025: per Gennaro si mette male, mentre c'è ...
UPAS, Rosa e Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 17 dicembre 2025: tutti i sogni di Rosa si realizzano

Le trame di UPAS per mercoledì 17 dicembre 2025: si rafforza il legame tra la Picari...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Le trame di UPAS di venerdì 5 dicembre 2025: Eduardo rischia di commettere un errore...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Damiano Gavino

Damiano Gavino
Franco Nero

Franco Nero
John Hannah

John Hannah
Sofia Goggia

Sofia Goggia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963