Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta mette nei guai Roberto Le trame di UPAS per la settimana dal 9 al 13 marzo 2026: la madre di Cristina esce dall'ospedale ma chiede a Ferri un grande sacrificio. Chi tiene d'occhio le gemelle?

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 marzo)

La settimana ha visto crescere le tensioni nelle relazioni familiari e sentimentali: Marina spinge Ferri ad accorciare le distanze con la figlia, mentre Cristina prova a reinserirsi nella vita scolastica ma rischia di subire l’influenza di nuovi compagni. Questo accende lo scontro tra Roberto e la figlia, con conseguenze pesanti sul clima familiare. Rosa appare sempre più divisa e gelosa tra Damiano e Pino, mentre su un altro fronte Mariella si lascia andare alle dinamiche dell’app di incontri, incuriosendo e sorprendendo Cerruti. Sul versante dei sentimenti, la vicinanza tra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi, ma provoca malessere in Alberto, che fatica a gestire l’attrazione che prova; la malattia di Luca riemerge gettandolo nel sconforto e complicando ulteriormente gli equilibri. Manuela è alle prese con i preparativi per il matrimonio e con l’insorgere di un misterioso interesse, mentre Raffaele e Ornella vivono un periodo d’incomunicabilità e Diego si trova ancora in difficoltà con Ida. Infine, Rossella riflette sul suo futuro professionale e sulla necessità di fare scelte per la propria carriera.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo

Lunedì 9 marzo 2026

Gianluca si lascia coinvolgere sempre di più da Anna, mentre Alberto dovrà fare i conti con il conflitto tra il suo ruolo di padre e l’improvvisa, travolgente attrazione per questa misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro sull’ipotesi di trasferirsi temporaneamente dal padre: Raffaele gli garantisce che per lui e Ornella non c’è alcun problema, ma Ornella vive un momento di disagio e insoddisfazione. Mariella, decisa a dare una lezione a Massaro, continua a flirtare con lui sull’app di incontri e Cerruti comincia a sospettare che la cosa le stia dando più gusto del previsto.

Martedì 10 marzo 2026

Roberto è sollevato per la dimissione di Greta e per la possibilità che lei possa occuparsi di nuovo della figlia, ma una richiesta inaspettata di Greta metterà tutto in discussione. Alberto, sempre più succube dell’attrazione per Anna, vive l’inevitabile sviluppo tra i due, che diventerà fonte di grande tormento per lui. Intanto Mariella decide di mettere Sergio con le spalle al muro: organizza un incontro tra "Blonde Partenope" e "Romeo" per dargli una lezione.

Mercoledì 11 marzo 2026

La richiesta di Greta innesca una crisi tra Roberto e Cristina: nonostante gli sforzi di Marina per mediare, la situazione evolve fino allo scontro aperto. Alberto, molto turbato per quanto accaduto con Anna, cerca invano un confronto con Luca e il suo disagio nei confronti di Gianluca continua a crescere. Intanto emergono segnali che Anna potrebbe nascondere un segreto. Sul fronte familiare, Diego, Ida e Joseph si trasferiranno a casa Bruni e Raffaele proverà a infondere nel figlio la speranza che i rapporti con Ida possano appianarsi.

Giovedì 12 marzo 2026

Eduardo, consapevole di essere ancora visto da molti abitanti del quartiere come un criminale, attraversa un momento di profondo sconforto e finisce col prendersela anche con Giulia. Cresce l’incomunicabilità tra Roberto e Cristina e Marina cerca di stabilire un dialogo con la ragazza. È anche il giorno del test di spagnolo e Ornella è pronta a incontrare i suoi nuovi compagni di corso, un piccolo tassello della quotidianità che però contribuisce alle dinamiche della casa.

Venerdì 13 marzo 2026

Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio, mentre una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo sembra voler riavvicinarsi alle loro vite. Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per stare vicino a Cristina, ancora triste e abbattuta, e Ferri avrà un’idea per provare a recuperare il rapporto con la figlia. Giulia, dispiaciuta per la tensione creatasi con Eduardo al Centro Ascolto, cerca di spiegare la sua posizione a Clara e Rosa, mentre Eduardo è nuovamente attratto da una pericolosa tentazione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

