Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Whoopi ritrova la sua famiglia, Eduardo rischia di perderla Le trame di UPAS della settimana dal 9 al 13 febbraio 2026: Mrs Price entra in contatto con i Buonocore (non senza difficoltà), Sabbiese affronta la gelosia di Stella

Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 febbraio)

La settimana appena trascorsa ha visto intrecciarsi più fili narrativi importanti: la tensione tra Damiano e Rosa resta alta e mette a rischio la loro storia proprio mentre i due valutano una convivenza. Raffaele continua a essere un punto di riferimento per la turista americana Eleanor Price, che affronta anche le barriere linguistiche e la curiosità di Renato: il rapporto tra i due si fa sempre più centrale e complice. Eduardo prende slancio nella banda, emergendo come guida nel tentativo di un colpo, ma il suo comportamento fa sorgere dubbi morali su cosa sia giusto o no: dovrà decidere se oltrepassare la linea. Al Caffè Vulcano arrivano nuove dinamiche lavorative con l’ingresso di Lorenza come cameriera in prova, che complica i sogni e le aspettative di Gianluca; Alberto, dal canto suo, sembra prendere di mira la nuova figura, forse mosso da un senso di rivalsa. Intanto Eleanor fa chiarezza sul motivo della sua presenza a Napoli e cerca aiuto da Raffaele, mentre Michele, sollecitato da Silvia, riflette sul proprio ruolo in radio e sulle scelte che lo riguardano.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 9 al 13 febbraio

Lunedì 9 febbraio 2026

Portato brillantemente a termine il furto nella villetta, Eduardo vivrà un momento di esaltazione che lo riavvicinerà a Stella. Nel frattempo, chiamato a rappresentare la radio per l’anniversario dei trent’anni dalla sua nascita, Michele prenderà una posizione netta nei confronti di Roberto, segnando sviluppi importanti per il futuro della radio.

Martedì 10 febbraio 2026

Ferita dalla freddezza di Eduardo, Stella compie un pericoloso colpo di testa che potrebbe mettere a rischio la serenità della famiglia Sabbiese. Riflettendo sull’altolà di Michele, Ferri prende una decisione definitiva su chi sarà il futuro direttore della radio. Intanto Mariella e Sasà mettono a punto una strategia per trovare un principe azzurro a Bice.

Mercoledì 11 febbraio 2026

Accompagnata da Raffaele, Eleanor finalmente incontra Imma e il giovane Ciro; la situazione con la famiglia Buonocore si fa più delicata. Gianluca continua a lasciarsi conquistare dal fascino di Anna, ignaro che suo padre la riconoscerà come la misteriosa "ragazza della pioggia". L’incursione di Stella nella vita di Clara costringerà Eduardo a prendere una decisione drastica prima che la verità esploda.

Giovedì 12 febbraio 2026

Dopo aver finto di essere una turista per avvicinarsi, Eleanor decide finalmente di rivelare la verità a Imma e a Ciro Buonocore, con il supporto di Raffaele e il disappunto di Colin. Eduardo prende le distanze da Stella; Damiano ha un’intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità su fatti ancora non chiariti. Alberto è turbato dal fatto che suo figlio frequenti la donna misteriosa conosciuta tempo prima, mentre Silvia, sentendosi in colpa, offre a Gianluca una nuova chance.

Venerdì 13 febbraio 2026

Nonostante il tentativo di mediazione di Raffaele, l’incontro tanto atteso tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore non sembra avere l’esito sperato. Silvia decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, mentre ombre minacciano la serenità del giovane Palladini. L’avvicinarsi di San Valentino offre a Samuel e Nunzio l’occasione per tentare dimostrazioni romantiche rivolte a Micaela e Rossella.

