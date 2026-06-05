Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 giugno 2026: Cristina scopre l'amara verità Le trame di UPAS per la settimana dall'8 al 12 giugno: la figlia di Ferri capisce che Leo la sta ingannando. Rosa dubita dell'amore per Damiano e Jimmy bullizzato

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Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 8 a venerdì 12 giugno 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1 al 5 giugno)

Alberto è sempre più deciso a cercare Anna, tanto da confidare a Niko l’intenzione di recarsi al casale di famiglia, mentre Gianluca rischia di scoprirne le ragioni e il coinvolgimento del padre nelle sue pene amorose. La tensione tra Raffaele e Ornella cresce e la loro vacanza a Barcellona non serve a ricucire il rapporto. Intanto Silvia interviene per impedire a Michele un passo falso con Ferri, mostrando quanto la rete di alleanze professionali e personali sia complicata. Greta e Roberto vivono attriti crescenti sul modo di gestire Cristina, che ondeggia tra interrogazioni decisive e un attacco di panico che mette in discussione la sua stabilità scolastica e le scelte dei genitori; per lei si profila la possibilità di perdere l’anno e la famiglia è costretta a rivedere atteggiamenti e priorità. In parallelo, Alberto parte alla ricerca di Anna e, nel mentre, Mariella e Guido cercano di porre fine all’invadenza di Cotugno con risultati più difficili del previsto. Rosa e Damiano attraversano un momento difficile: lei teme di perdere l’anno a causa delle assenze e i due finiscono per arrivare a uno scontro violento, mentre Diego e Lorenza mostrano una complicità sempre più pericolosa. Infine, Niko e Manuela si interrogano sulla crescente ossessione di Jimmy per l’allenamento fisico, elemento che potrebbe portare a nuove tensioni familiari.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 8 al 12 giugno

Lunedì 8 giugno 2026

Rosa riceve da Pino una notizia che la segnerà profondamente e il già aspro litigio con Damiano rischia di degenerare ulteriormente: resta da capire se ci sarà spazio per una ricomposizione. Al Caffè Vulcano la nuova cameriera, Lorenza, alimenta l’intesa con Diego ma non tutti accolgono bene la novità. Nel frattempo arriva un momento di riappacificazione tra Bice e Sergio, ma la serata speciale di Mariella e Guido riserverà delle sorprese non previste.

Martedì 9 giugno 2026

Ferri decide di indagare su come e perché Mori sia passato a un’altra emittente radiofonica: la curiosità professionale potrebbe aprire nuovi fronti. Cristina vive una profonda delusione riguardo all’amicizia con Valentina e con Leo; Leo tenterà disperatamente di recuperare il suo rapporto con lei. Damiano e Rosa mostrano segni di riavvicinamento, ma resta il dubbio se Rosa abbia davvero dimenticato Pino. Le vicende sentimentali di Bice e Sergio continuano a pesare sulla vita matrimoniale di Guido e Mariella.

Mercoledì 10 giugno 2026

La falsità di Leo viene finalmente smascherata e Cristina prende una decisione drastica, trovando nel padre un inaspettato conforto. Sul lavoro la tensione aumenta: Lorenza, approfittando del suo ascendente su Diego, cercherà di apparire come la vittima degli sbalzi d’umore di Samuel. Una intuizione provvidenziale di Guido aiuterà Sergio a superare una crisi di virilità e aprirà prospettive positive per la coppia.

Giovedì 11 giugno 2026

Con il permesso di Niko e Manuela, Jimmy organizza una giornata in piscina con Mina, ma l’appuntamento potrebbe essere guastato dall’apparizione di una vecchia conoscenza. Roberto si propone di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto; Marina manifesta crescente insofferenza per il rapporto tra il marito e la sua ex. Dopo un confronto con Giulia, Raffaele decide di tentare un chiarimento con Ornella.

Venerdì 12 giugno 2026

Alberto continua a sentire la mancanza di Anna e non è l’unico a cercare notizie su di lei; la sua assenza resta un nodo centrale. Jimmy dovrà confrontarsi con il rimorso per non aver reagito alle provocazioni dei bulli, mentre Micaela assume un ruolo inaspettato di mediatrice in una lite tra Filippo e Serena.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 1 al 5 giugno)

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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