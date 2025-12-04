Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre 2025: Filippo nella stretta di Gennaro (mentre Alice se ne va) Le trame di Un Posto al Sole dall’8 al 12 dicembre 2025: Jimmy è vittima di bullismo (anche online) ed Eduardo è sempre più attratto da Stella. Ore decisive per Raffaele

Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre 2025. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 5 dicembre)

Nella settimana precedente si sono messi in moto alcuni snodi cruciali. Altissima tensione ai Cantieri Flegrei Palladini: Marina e Ferri hanno messo in atto una strategia molto aggressiva contro Gennaro Gagliotti, in vista dell’arrivo di Chiara Petrone a Napoli. Ma le decisioni della manager si sono rivelate sorprendenti sia per la coppia sia per il nuovo amministratore delegato, sul quale c’è ora il controllo di Filippo.

La spregiudicatezza di Ferri ha fatto una vittima, Vinicio, ma ha allontanato in maniera netta Alice da sua nonna, colpevole di aver sfruttato le debolezze del ragazzo. Intanto, Palazzo Palladini è in pieno psicodramma per la pensione di Raffaele: Renato e Otello hanno fatto di tutto per evitarla ma il portiere è deciso a lasciare.

Bice, intenzionata a vendicarsi di Lello Troncone, punta Cotugno per farsi cedere il suo denaro, mentre Eduardo è sempre più frustrato per la sua condizione e rischia di fare un grosso sbaglio.

Cosa succede a Un Posto al Sole dall’8 al 12 dicembre

Lunedì 8 dicembre 2025 (Episodio 6836)

Bullizzato sul web da Matteo e da altri compagni, Jimmy crede di avere una nuova occasione per rientrare nel gruppo ed essere accettato, ma scoprirà che le cose sono diverse da come sembrano. Eduardo è sempre più lontano da Clara, ma lei prova ad alleviarne il malessere con un discorso sul loro amore e sulla loro unione, riuscendo a riavvicinarlo alla famiglia. Dopo una cena a casa Bruni all’insegna di armonia e complicità, Viola ed Eugenio sono sempre più vicini a ritrovare i sentimenti di un tempo.

Martedì 9 dicembre 2025 (Episodio 6837)

Insoddisfatto e insofferente, Eduardo sembra cercare pretesti per scontrarsi con Clara e avere poi una scusa per andare da Stella, verso cui si sente sempre più vicino. Dopo aver messo in chiaro con Ferri e Marina che non intende farsi coinvolgere, Filippo accetta la proposta di Chiara e decide di rappresentarla all’interno dei Cantieri, diventando di fatto un controllore di Gennaro. Elena prova a fare da mediatrice con Alice, che non intende perdonare i nonni per aver strumentalizzato i problemi di Vinicio. Niko e Manuela scoprono che, dall’inizio dell’anno scolastico, Jimmy viene tormentato da Matteo.

Mercoledì 10 dicembre 2025 (Episodio 6838)

La frattura tra Alice e la sua famiglia sembra insanabile. Gennaro deve fare i conti con l’arrivo di Filippo ai Cantieri, ma Sartori non sarà l’unico a farvi ritorno. Damiano dissipa i dubbi di Rosa su Eduardo pur mantenendo i suoi; Eduardo sembrerà riappacificarsi con Clara, ma la presenza di Stella è molto meno marginale di quanto lui pensi.

Giovedì 11 dicembre 2025 (Episodio 6839)

La riunione di condominio che dovrebbe stabilire il pensionamento di Raffaele e le decisioni successive prende una piega inaspettata che potrebbe coinvolgere anche Guido e Mariella. Filippo partecipa alla prima riunione ai Cantieri, facendo le veci di Chiara. Gennaro riuscirà a manipolarlo per averlo dalla sua parte?

Venerdì 12 dicembre 2025 (Episodio 6840)

Mentre Alice si prepara ad andare a Londra con Vinicio, Elena è in crisi per la distanza che si è creata con la figlia. Deciso a spuntarla su Roberto, Gennaro cerca di portare Filippo dalla sua parte: qualcuno, però, sta per sconvolgere i suoi piani. Il candidato caldeggiato da Alberto sembra davvero perfetto: sarà lui il nuovo portiere di Palazzo Palladini? Rosa, intanto, non è del tutto convinta che rinunciare all’incarico sia stata la decisione più giusta.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 1 al 5 dicembre)

Un Posto al Sole (scheda) va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

