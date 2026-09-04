Un posto al sole, Greta è in pericolo (e Marina sotto ricatto) Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 7 all'11 settembre: Stefano Mori è una minaccia per le due donne di Roberto Ferri. Luca scopre di Gianluca

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 7.000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 agosto al 4 settembre)

Alberto ha cercato di festeggiare Anna con un gesto importante, ma la ragazza è apparsa sempre più fragile dopo aver letto messaggi legati al padre, al punto da correre il rischio di una deriva autolesionista. Greta ha preso in considerazione una proposta di lavoro che potrebbe portarla a trasferirsi a Salerno, aprendo una possibile frattura con l’ambiente napoletano. I litigi interni e i rapporti di lavoro hanno continuato a creare tensioni: Samuel si è mostrato sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, e il tentativo di Micaela di proteggerlo ha finito per complicare la sua posizione professionale. Diego si è trovato davanti a un bivio sentimentale, mentre Gianluca ha cercato aiuto da Anna per contenere Alberto, con conseguenze che rischiano di essere disastrose. In famiglia e tra amici non mancano colpi di scena: Bice e Sergio hanno avuto un nuovo scontro a casa di Guido e Mariella che non ha avuto esiti scontati, Clara ha ricevuto da Marika un’idea imprenditoriale che le dà nuova linfa. Nel frattempo a Radio Golfo 99 ha visto Roberto guadagnare terreno negli ascolti e un possibile riavvicinamento con Marina, mentre Mori, ossessionato da Greta, ha rivelato un lato pericoloso. La distanza crescente di Alberto da Anna ha lasciato quest’ultima in un momento di profondo sconforto.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 7 al 11 settembre

Lunedì 7 settembre 2026

Spaventata dall’aggressività di Stefano, Greta si sfoga con Roberto, che, deciso a vendicarsi, cercherà un’inedita alleanza. Marina, preoccupata dalla ritrovata vicinanza tra i due ex, impone a Mori di lasciar perdere Greta. Ma Stefano, custode di un segreto che metterebbe in crisi il suo matrimonio con Ferri, non sembra disposto a cedere. Angosciata dall’inerzia di Anna, che avverte sempre di più il peso dei sensi di colpa per quanto accaduto a Gianluca, Vittoria proverà a convincere Alberto a darle una mano.

Martedì 8 settembre 2026

Alberto, devastato dal senso di colpa verso il figlio, non riesce a stare accanto ad Anna come Vittoria vorrebbe; a Giulia tocca il difficile compito di dire a Luca quello che è successo a Gianluca. Marina fatica a essere lucida dopo le minacce di Mori. Roberto pretende l’aiuto di Michele per smascherare i probabili intrighi economici dell’imprenditore, che continua nel frattempo a tormentare Greta. Cerruti e Mariella decidono di celebrare la loro amicizia con un gesto simbolico ma, per colpa di Guido, quella decisione potrebbe mettere a rischio il loro rapporto.

Mercoledì 9 settembre 2026

Anna sta per essere dimessa dall’ospedale. Intanto, Luca viene messo al corrente dell’incidente di Gianluca: resta da vedere che impatto avrà questa notizia sul suo stato di salute. Manuela assiste al tenero rapporto tra Irene e Filippo e ripensa con nostalgia a Maurizio. Il rifiuto di Mariella di farsi un tatuaggio dell’amicizia, per non far dispiacere Guido, metterà a rischio il rapporto con Sasà.

Giovedì 10 settembre 2026

Il rapporto con Clara sembra ormai irrecuperabile: Eduardo rivede Stella, che gli propone una spiazzante via d’uscita. Alberto prova a rialzarsi dal suo momento più buio grazie all’aiuto di un’inaspettata consigliera. Samuel e Micaela non mollano la presa su Lorenza e la tensione al Caffè Vulcano diventa sempre più difficile da gestire.

Venerdì 11 settembre 2026

Grillo si conferma una presenza sempre più instabile anche agli occhi dei colleghi. Eduardo si troverà davanti a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Lorenza ordisce una trappola ai danni di Samuel, nonostante Silvia prenda le sue difese. Un tragico anniversario sarà occasione per ricordare un evento che ha segnato e cambiato per sempre la storia del mondo.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 31 agosto al 4 settembre).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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