Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2026: una nuova stella entra nella serie (per Bice) Le trame di UPAS per la settimana dal 6 al 10 luglio 2026: si avvicina la verità sul furto dai Ferri e Diego perde la testa per Lorenza. E compare Sergio Muniz

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 giugno al 3 luglio 2026)

La settimana appena trascorsa ha visto complicarsi la rete di inganni e alleanze intorno a Eduardo: la vicenda architettata da Grillo ha coinvolto diverse persone, con Stella che, incapace di convincere Angelo a sottrarsi al piano, si è trovata costretta a una dolorosa scelta. La scoperta della verità ha provocato la rabbia di Damiano che ha rivelato a Rosa la verità su suo fratello, gettando la giovane in grande turbamento e sensi di colpa. Nel frattempo Anna ha ricontattato Alberto, lasciando aperti interrogativi sulle ragioni del riavvicinamento. I rapporti di coppia sono stati messi alla prova: Diego e Ida faticano a ritrovare la complicità perduta, con Raffaele che inizia a cogliere i segnali di malessere nella relazione, e Mariella, preoccupata per l’ansia di Sergio, ipotizza che la coppia Bice-Sergio possa aver bisogno di aiuto esterno. La notizia del passaggio della speaker Ambra Mancini alla concorrenza ha infiammato i rapporti tra Roberto e Michele, mentre Rossella valuta l’opportunità di un Congresso medico che potrebbe aprirle prospettive all’estero, sebbene il desiderio di restare vicina a Nunzio freni la sua decisione. Infine, il comportamento di Jimmy, apparso apatico nonostante un buon voto all’esame, ha destato preoccupazione in Niko e Manuela.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 6 al 10 luglio

Lunedì 6 luglio 2026

Damiano è alla vigilia di una difficile decisione: ripensa ai momenti passati con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. Cristina, invece, decide di comunicare al padre l’intenzione di trasferirsi dalla madre e la reazione di Ferri sarà uno snodo importante. Parallelamente, una nuova notizia sulla radio di Stefano Mori provoca l’irritazione dell’imprenditore e scatena la gelosia di Marina.

Martedì 7 luglio 2026

Malgrado le buone intenzioni, Damiano cercherà di proteggere Eduardo, ma il suo sacrificio potrebbe rivelarsi vano perché qualcuno, per puro caso, si avvicinerà molto alla verità sul colpo avvenuto a casa Ferri. Nel frattempo l’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela che, con l’intervento di Serena e Filippo, si troveranno a prendere una decisione importante per il ragazzo.

Mercoledì 8 luglio 2026

Atteso a cena, Diego viene sopraffatto dalla gelosia nei confronti di Lorenza e avrà una reazione impulsiva che lascerà tutti sbalorditi. Rosa faticherà a mantenere quanto promesso a Damiano e dovrà confrontarsi con le richieste di Clara. Intanto Mariella e Bice costringeranno Guido a una cena a quattro con Massaro per provare a risolvere l’imbarazzante impasse che lo ha bloccato.

Giovedì 9 luglio 2026

Alberto riesce a farsi dire ad Anna dove si trova e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. Eduardo fatica a rimettersi in carreggiata mentre Clara è ancora ignara di quanto accaduto; Rosa diventa sempre più assalita dai sensi di colpa e fatica a mantenere il segreto con l’amica. Dopo la sfuriata contro Fausto e Lorenza, Silvia, informata dei fatti, decide di parlare con Diego per offrirgli il suo aiuto.

Venerdì 10 luglio 2026

Gianluca, ignaro delle vicende altrui, si gode una serata leggera con Rossella e Nunzio. Alberto cerca di allentare le difese di Anna proponendole un modo per affrontare insieme i suoi fantasmi. Grazie a Silvia, Diego ritrova un minimo di serenità, mentre Raffaele lo convince ad allontanarsi per un periodo da Lorenza. Infine, la seduta con il sessuologo Del Toro coinvolge Bice e Sergio e contagia Mariella, che avrà un sogno tanto inaspettato quanto divertente; nello studio Bice e Massaro attendono l’arrivo del vero Del Toro.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 29 giugno al 3 luglio 2026).

Un Posto al Sole (scheda) va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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