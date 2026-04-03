Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: Cristina sparisce nel nulla, panico a Palazzo Palladini
Le trame della soap disponibili per la settimana dal 6 al 10 aprile: una Pasquetta turbolenta a Palazzo tra feste, atti vandalici e tensioni familiari
Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 30/03/26 al 03/04/26)
La settimana appena trascorsa ha visto intrecciarsi più filoni. Sul fronte sentimentale, le tensioni tra Alberto, Anna e Gianluca hanno creato incomprensioni e gesti impulsivi, con Alberto deciso a non rinunciare ad Anna e Gianluca costretto a fare i conti con una delusione imprevista; intanto Serena si muove dietro le quinte per rintracciare Maurizio, il padre delle gemelle, senza coinvolgere la sua famiglia. In parallelo, i rapporti familiari e di vicinato sono stati scossi dai preparativi e dalle conseguenze della rapina messa in cantiere da Eduardo e dagli Esposito, con Grillo che resta sulle tracce del gruppo e Clara e Rosa allarmate per lo stato di Nunzia. Cristina, lasciata sola durante la breve assenza di Roberto e Marina, si lascia convincere da Leo e Valentina a organizzare una festa che porterà a conseguenze inattese; Renato cerca con l’aiuto di Jimmy e Bianca di impedire a Raffaele di allontanarsi per Pasqua. Infine, sul lavoro Michele si trova a riflettere sulle difficoltà del suo nuovo ruolo in radio dopo un’incomprensione con i collaboratori, mentre Cerruti e Mariella si confrontano sulle scelte che rischiano di metterla nei guai.
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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 6 al 10 aprile
Lunedì 6 aprile 2026
È il giorno di Pasquetta: Rosa e Damiano devono resistere alle provocazioni di Grillo e cercano conforto nella famiglia. Giulia e Luca trascorrono la giornata con Nunzio, Jimmy e Bianca, ma anche Renato e Monica sono presenti e la loro interazione promette scintille. In cortile, alla festa organizzata da Cristina e dai suoi amici, accadrà qualcosa di imbarazzante e pericoloso che farà da detonatore per gli sviluppi successivi.
Martedì 7 aprile 2026
La Pasquetta a palazzo prosegue nonostante il maltempo. Jimmy e Bianca devono affrontare le conseguenze della loro incursione alla festa di Cristina e toccherà a Nunzio cercare di mettere una pezza alla situazione. Il rapporto tra Cristina e Leo mostra crepe sempre più evidenti; intanto dei bulli che si sono intrufolati a Palazzo si vendicano contro i "ricchi", mentre Raffaele e Silvana, più preoccupati, provano a fare un bilancio e a placare le ire funeste di Ferri.
Mercoledì 8 aprile 2026
Nunzio e Rossella devono fare i conti con le conseguenze di un violento temporale: i danni al condominio e alle relazioni emergono con forza. Roberto viene informato degli atti vandalici compiuti durante la festa di Cristina e impone alla ragazza un cambiamento drastico nella sua vita. Turbato da quanto accaduto, Jimmy decide di migliorare la propria capacità di difendersi. Anche Bice, dietro il suo atteggiamento spavaldo, mostra fragilità nel rapporto con il figlio Gerardo.
Giovedì 9 aprile 2026
Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, il conflitto tra Ferri e Cristina si approfondisce e una amara sorpresa attende la giovane. Raffaele mette in campo Eduardo e Angelo per riparare i danni subiti dal condominio dopo la festa, mentre Nunzio e Rossella, a causa dei problemi nel seminterrato, saranno costretti a trasferirsi temporaneamente da Silvia e Michele.
Venerdì 10 aprile 2026
Cristina scopre una verità sulla madre e scappa, facendo perdere le proprie tracce: Roberto, Marina e Greta affrontano l’emergenza con l’aiuto di Filippo e Serena. Raffaele incarica Eduardo e Angelo dei lavori di ripristino dei lampioncini condominiali, ma si scontra con l’opposizione di Alberto. Nel frattempo Nunzio fatica sempre più a trovare ospitalità, insieme a Rossella, a casa di Silvia e Michele.
Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 30/03/26 al 03/04/26)
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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