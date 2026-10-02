Un posto al sole, se ne vanno in tre (e un altro è in partenza) Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2026: Michele dà le dimissioni, Micaela e Samuel mollano tutto e anche Raffaele fugge via

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 settembre al 2 ottobre)

La settimana è stata segnata dall’escalation della vendetta di Grillo, che continua il suo gioco cinico e mette nel mirino Eduardo e Damiano. La scomparsa improvvisa di Renda ha acceso interrogativi che potrebbero compromettere i piani dell’ispettore, mentre Damiano risulta assente e la preoccupazione per lui e per Eduardo tiene in ansia Rosa, Clara e gli altri. Rosa, spinta dall’angoscia, inizia a chiedere in giro e arriva a rivolgere appelli struggenti a persone che potrebbero celare verità scomode. Al Caffè Vulcano la tensione è alta: Lorenza, sempre più presente sui social e nelle dinamiche del locale, alimenta contrasti tra chi la sostiene e chi la contesta, complicando i rapporti interni. Michele, alle prese con la frustrazione dovuta al comportamento di Walter Scala, vive un ruolo lavorativo sempre più difficile a Radio Golfo 99. Intanto, Marina è coinvolta in un ricatto, Roberto cerca soluzioni per Cristina, Mariella trova nello yoga un sollievo inatteso e cerca supporto da Guido, mentre la drammaticità dell’azione di Grillo sembra destinata a un epilogo tragico dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 5 al 9 ottobre

Lunedì 5 ottobre 2026

Damiano appare sempre più in crisi con se stesso e Rosa sembra iniziare a capire qualcosa. Giulia è pronta a comunicare a Niko e Manuela una bella notizia che riguarda lei e Luca, ma i problemi di Luca diventano una realtà quotidiana che complica i piani. Sul lato familiare, Raffaele fa battute che dovrebbero essere prese con cautela, soprattutto quando scherza con Renato.

Martedì 6 ottobre 2026

Clara è molto incerta sul futuro del suo matrimonio, mentre Michele è sul punto di prendere una decisione importante riguardo alla sua carriera. Dopo aver affrontato i propri dubbi, Giulia e Luca sembrano decisi a iniziare un nuovo capitolo insieme. Nel frattempo, le intemperanze di Renato nel ruolo di amministratore spingono Raffaele a cercare la complicità di Ornella per arginare il cognato.

Mercoledì 7 ottobre 2026

Michele affronta l’ultimo giorno in radio dopo aver presentato le dimissioni e informa Micaela, che reagisce con una decisione inaspettata. Raffaele è impegnato nella preparazione dei suoi piatti migliori da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, mentre Renato ha subito da ridire su come trasportare tutto quel cibo, creando attriti e momenti di comicità tesa.

Giovedì 8 ottobre 2026

Colpo di scena per Samuel, che decide all’improvviso di partire per la Grecia con Micaela chiedendo dei giorni di vacanza dal Vulcano: la scelta sorprende e mette in discussione gli equilibri tra i tre soci del locale. In vista della partenza per Agrigento, Renato riceve invece una amara sorpresa che rischia di compromettere i suoi piani.

Venerdì 9 ottobre 2026

La settimana si chiude con le difficoltà di Gianluca, sempre più coinvolto in un buio che Alberto, insieme all’affetto di Luca e Federico, cerca di penetrare con dedizione. Walter Scala riceve da Ferri un’inattesa promozione, mentre Renato, costretto a fare a meno della propria auto portata via dal carro attrezzi, coinvolge Raffaele in una corsa contro il tempo per riuscire a imbarcarsi per la Sicilia.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 28 settembre al 2 ottobre).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche