Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 al 8 maggio 2026: Gianluca a rischio (per colpa di Anna) Le trame di UPAS per la settimana dal 4 al 8 maggio 2026: il ragazzo vicino a una ricaduta nell'alcool. Ornella vicina a Vanni e Serena sconvolta da un ricordo

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 4 a venerdì 8 maggio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 30 aprile)

Serena resta guardinga nei confronti di Maurizio mentre Manuela è sempre più decisa a conoscere meglio suo padre; Micaela, dopo l’apparente ostilità iniziale, viene spinta dall’intervento di Samuel a rivedere le sue posizioni e arriva a incontrare il padre. La proposta di Rino di fare un colpo a Palazzo Palladini crea forti tensioni con Eduardo, che attraversa momenti di crisi man mano che emergono piani e sospetti; Grillo lavora per incastrarlo con l’aiuto di un contatto nella banda. Cristina si trova sempre più coinvolta con Leo e finisce in situazioni sgradite, mentre Roberto continua la sua guerra contro Mori. Manuel, con una bravata, mette in difficoltà Damiano e allarma Rosa, dando al padre ulteriori problemi; nel frattempo Gianluca fatica a mettere da parte la storia con Anna e Alberto soffre per la distanza tra loro. Sul versante pratico, i preventivi per i lavori a Palazzo si rivelano un duro colpo per Renato e Raffaele, e Vanni inizia a ridurre le distanze con Ornella. Infine, Angelo trova un modo per entrare a Palazzo Palladini.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 4 al 8 maggio

Lunedì 4 maggio 2026

Dopo l’ennesimo e umiliante rifiuto da parte di Eduardo, Stella decide di schierarsi con lo zio e il fratello; Gianluca scopre che il padre gli ha mentito e la rivelazione pesa sulle relazioni familiari. Il racconto della triste storia del fratello di Anna sembra avvicinare ancora di più la ragazza e Alberto; intanto Guido e Mariella tentano il ruolo di mediatori di pace tra Massaro, Gerry e Bice, un compito che si annuncia subito molto impegnativo.

Martedì 5 maggio 2026

Dopo i giorni passati insieme, Alberto e Anna appaiono sempre più presi l’uno dall’altra, nonostante il senso di colpa di Alberto nei confronti del figlio; però un incontro inatteso potrebbe far precipitare le cose. Alle spalle di Eduardo, Angelo cerca di portare avanti il piano concordato con Stella e Rino per mettere a segno il colpo a Palazzo Palladini. Sul fronte lavorativo, Roberto e Michele discutono della strategia da adottare per la radio, mentre Cristina prova a recuperare il rapporto con Leo.

Mercoledì 6 maggio 2026

Un confronto inaspettato tra Anna e Gianluca sotto casa, ascoltato da Alberto, riapre ferite mai rimarginate e spinge Gianluca a isolarsi, con il timore del padre di una nuova ricaduta. Cristina chiede a Greta di aiutarla, opponendosi alla decisione del padre di farle cambiare scuola; ciò riaccende lo scontro tra i genitori e alimenta la gelosia di Marina, che mal sopporta le intrusioni dell’ex rivale. Il pranzo organizzato per riavvicinare Massaro e Gerry a Bice parte sotto pessimi auspici, ma lo champagne scioglie le difese e riaccende una possibilità.

Giovedì 7 maggio 2026

Si rafforza la complicità tra Vanni e Ornella e Raffaele decide di preparare una sorpresa per la moglie. Lo scontro tra Cristina e il padre si fa sempre più acceso, mentre Marina sembra patire sempre di più la presenza di Greta. Gianluca cerca conforto in Rossella e Alberto scopre un lato di Anna che non conosceva, con possibili ripercussioni sul loro rapporto.

Venerdì 8 maggio 2026

Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre; un nuovo incubo di Serena riporta in luce una verità sconvolgente. Raffaele, che vorrebbe avere più tempo per stare con Ornella, è però assorbito dai lavori urgenti a Palazzo insieme a Renato e Otello, e quest’ultimo medita un’inaspettata decisione. Roberto spinge Greta verso la necessità di far cambiare scuola a Cristina, mentre Marina è sempre più inquieta per il tempo che il marito trascorre con la sua ex.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 27 al 30 aprile)

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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