Un posto al sole, un incidente travolge Gianluca e Alberto (c'entra Anna) Le trame di UPAS per la settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2026: la rivalità tra padre e figlio arriva a un punto di svolta. Stefano Mori diventa un problema

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 agosto)

Il ritorno da Gaeta ha riacceso scontri tra Clara, Rosa e Damiano con Eduardo, alimentando un clima di crescente inquietudine; la situazione emotiva di Clara è apparsa particolarmente difficile, con incontri scomodi e momenti di vulnerabilità che ne segnano il percorso. Renato ha atteso con ansia il ritorno di Raffaele da Barcellona, ma i piani non sono andati come previsto, con imprevisti nella vita familiare. Anche i rapporti tra Manuela e Micaela hanno subito uno scossone: la volontà di separarsi e affermare identità distinte si scontra con la complessità dei legami del passato. Sul versante Ferri-Marina si respira inquietudine: Marina teme che l’accordo segreto con Mori non stia funzionando e che il mistero possa venire a galla, mentre Roberto e Marina vivono una freddezza che alimenta sospetti e tensioni. A rendere più tesa l’atmosfera anche lo scontro sempre più acceso tra Samuel e Lorenza e la solitudine crescente di Eduardo, a rischio di ricadute nei comportamenti del passato; infine, le gemelle Cirillo e il loro nuovo look hanno fornito l’ennesima occasione di attrito tra sorelle, mostrando come anche i piccoli cambiamenti possano diventare detonatori nelle relazioni del quartiere.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 31 agosto al 4 settembre

Lunedì 31 agosto 2026

Alberto si prepara a festeggiare il compleanno di Anna e a regalarle un prezioso anello, ma la festa è rovinata dall’ombra dei messaggi del padre che Anna legge: il turbamento potrebbe spingerla verso una deriva autolesionista, mettendo a dura prova il legame con Alberto.

Martedì 1 settembre 2026

Micaela, determinata a difendere Samuel e a mettere paletti con Lorenza, rischia però di peggiorare la situazione lavorativa del fidanzato; intanto Diego confida a Raffaele e Ornella di essere davanti a un bivio sentimentale, e Alberto, frustrato per il mancato chiarimento col figlio, si lascia andare con Niko, che lo invita a prendersi del tempo e godersi la serata con Anna. Gianluca cerca aiuto da Anna per arginare il padre, ma l’intervento potrebbe avere esiti disastrosi.

Mercoledì 2 settembre 2026

Un incidente scuote la scena: Alberto arriva proprio quando l’evento è appena accaduto e ne rimane scioccato. Nel frattempo Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella e il consueto litigio tra i due potrebbe avere conseguenze impreviste. Clara riceve la visita di Marika al Centro Ascolto che le propone un’idea imprenditoriale interessante, offrendo uno spiraglio di rilancio personale e professionale.

Giovedì 3 settembre 2026

La confessione di Anna inchioda Alberto alle sue colpe e apre una fase di conseguenze drammatiche per il loro rapporto. Clara prova a rimettersi in gioco con un progetto sociale, ma la presenza di Eduardo rappresenta una miccia pronta a riaccendere il caos; in casa Giordano l’ospitalità vira verso la commedia: Bice e Massaro ritrovano sintonia, costringendo Guido e Mariella a fare buon viso a cattivo gioco.

Venerdì 4 settembre 2026

Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembrano premiare la strategia di Roberto e si intravede un possibile sereno tra lui e Marina; tuttavia Stefano Mori, sempre più incalzato dall’ossessione per Greta, mostra un lato pericoloso che mette a rischio equilibri e rapporti. Ai limiti della preoccupazione, Alberto pare prendere le distanze da Anna, lasciandola in uno stato di profondo sconforto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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