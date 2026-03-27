Un posto al sole, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: un personaggio in ospedale (e due tradimenti) Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 30 marzo al 3 aprile: un ricovero potrebbe essere decisivo per Eduardo, Alberto e Cristina, che vigliaccate

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 marzo)

La settimana ha intensificato i conflitti interni al quartiere: è emersa la nuova coinvolgente piega del passato di Eduardo, tornato ad avere un ruolo nei furti che tengono in ansia gli abitanti; la sua vicinanza a figure come Angelo ha sollevato sospetti anche su altri, complicando l’attività di Grillo. In famiglia, le tensioni sentimentali hanno preso corpo con i rapporti ravvicinati tra Diego e Lorenza. Cristina continua a essere fonte di problemi in casa, mettendo a dura prova i rapporti con Marina, e nel contempo Roberto prova a riallacciare il rapporto con la figlia. Tra arrivi e ingerenze, i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela hanno creato ulteriori frizioni e imprevisti, con la Cirillo chiamata a gestire impegni importanti come la laurea insieme alle questioni del grande giorno. Infine, piccoli nodi sentimentali e richieste inattese — come quella di Massaro a Mariella — hanno acceso altre storyline, mentre Pino cerca chiarimenti con Rosa.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 30 marzo al 3 aprile

Lunedì 30 marzo 2026

Gianluca trova in Rossella un confidente per sfogarsi sui segnali contrastanti che riceve da Anna; intanto Alberto, venuto a sapere che Anna sta per lasciare Napoli, cede alla tentazione di rivederla ancora una volta. Serena decide di non dire nulla alla sua famiglia circa la presenza di Maurizio, il padre delle gemelle, al matrimonio di Manuela, ma comincia a cercarlo per capire perché sia tornato proprio adesso. Sul fronte di Palazzo Palladini, Cerruti tenta di sconsigliare Mariella dall’aiutare Massaro: lei sembra però irremovibile, anche a rischio di attirarsi problemi con Bice.

Martedì 31 marzo 2026

Alberto si mostra deciso a non rinunciare ad Anna e le imporrà di troncare i rapporti con Gianluca, che però avrà una intuizione sul perché di quella rottura. Eduardo definisce i dettagli di un nuovo colpo e riaccoglie in squadra anche Rino; Damiano è tormentato per aver perso il caso, mentre Grillo è sulle tracce di una possibile soluzione. Sobillata da Leo, Cristina sceglie di non partire con Roberto e Marina; quando Roberto cercherà appoggio in Greta, coglierà segnali che alimenteranno i suoi sospetti sul motivo per cui lei ignori la figlia.

Mercoledì 1 aprile 2026

L’amicizia di Leo e Valentina con Cristina si rivela meno genuina di quanto sembrasse: rapporti ambigui e interessi personali vengono messi in luce. Roberto, avendo intuito che Greta ha un amante, la mette di fronte alle responsabilità. Nonostante la partenza imminente da Napoli, Anna e Alberto si promettono di continuare a frequentarsi di nascosto, lasciando Gianluca a fare i conti con un dolore inatteso. Mariella, con grande cautela, cerca di capire se anche Bice nutra nostalgie per il proprio passato con Sergio.

Giovedì 2 aprile 2026

Il giorno della rapina arriva: Eduardo e la banda Esposito sono pronti ad agire, ma Grillo è alle calcagna e intenzionato a coglierli sul fatto. Clara e Rosa, in visita da Giulia, notano che Nunzia non sta bene e si preoccupano per questa improvvisa emergenza. Roberto e Marina partono per una breve vacanza; Cristina, rimasta sola, si lascia convincere da Leo e Valentina a organizzare una festa. Renato non accetta che Raffaele trascorra la Pasqua lontano da Palazzo Palladini e coinvolge Jimmy e Bianca per cercare di fargli cambiare idea.

Venerdì 3 aprile 2026

Clara corre in ospedale con Nunzia mentre Eduardo, sul punto di entrare in azione con la sua squadra, si trova davanti a un dilemma difficile che potrebbe cambiare il corso del piano. Renato insiste nel tentativo di convincere Raffaele a restare per Pasqua; nel frattempo un malinteso con i collaboratori spinge Michele a riflettere sulle difficoltà del suo nuovo ruolo in radio.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 23 al 27 marzo).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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