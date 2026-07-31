Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2026: Jimmy ritrova il sorriso
Disponibili le trame della settimana dal 3 al 7 agosto: vacanze in tensione, segreti che emergono e l'aggravarsi della malattia di Luca
Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 31 luglio)
La settimana appena trascorsa ha visto aumentare le tensioni sentimentali e familiari: Marina e Greta sono al centro di uno scontro che provoca fratture con Roberto, mentre Ornella sembra aver fatto chiarezza sui propri desideri e Raffaele coglie l’occasione per proporre qualcosa di importante. I problemi legati a Cotugno si avvicinano sempre più a Guido e Mariella, complicati dall’arrivo di Alfredo, il maggiordomo del barone, che mette in moto intrighi attorno a Bice. Sul fronte sanitario e psicologico, Luca ha subito un tentativo di truffa telefonica e vive momenti di sconforto alternati a qualche spiraglio di serenità; la sua fragilità rimane un filo conduttore. Jimmy, in vacanza, alterna apatia e gesti impulsivi che mettono in allerta Micaela, mentre Manuela e Niko attendono i riscontri dello psicologo sul ragazzo, preoccupati per il suo equilibrio. Infine, la tensione tra Anna, Alberto e Gianluca resta viva: incontri casuali e tentativi di chiarimento riaccendono questioni irrisolte nella famiglia.
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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 3 al 7 agosto
Lunedì 3 agosto 2026
Alberto dovrà comunicare a Federico che Gianluca non partirà più con loro per le vacanze; Anna decide inaspettatamente di andare a cercare Gianluca per un confronto. Niko e Manuela portano ai parenti il responso dello psicologo sul figlio, mentre Jimmy mostra finalmente segnali di ritrovata spensieratezza tra i coetanei. La vacanza di Guido e Mariella parte in salita per l’insofferenza di Bice, e l’arrivo deciso di Cotugno, che tenta di conquistarla, accende la gelosia di Massaro.
Martedì 4 agosto 2026
Rossella e Nunzio si preparano a tornare a Napoli. Luca è chiamato a fronteggiare un nuovo evento doloroso legato alla sua malattia. Nel frattempo Anna, in un confronto a cuore aperto con Gianluca, cerca di aprirsi uno spiraglio nella sua chiusura emotiva, e Alberto dovrà spiegare a Federico perché il fratello non andrà in vacanza con loro. Massaro, bruciato dalla gelosia per Bice, medita di affrontare Cotugno, ma Guido tenterà di dissuaderlo.
Mercoledì 5 agosto 2026
Manuel insiste per passare più tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia, mentre Clara comincia a sospettare che la ritrosia di Rosa nasconda un motivo serio. L’aggravarsi della malattia di Luca preoccupa tutti e mette alla prova soprattutto Giulia. Rossella si sente sempre più in colpa verso Gianluca per avergli mentito. Niko, felice che il figlio in vacanza si sia divertito, dovrà valutare se parlargli della psicoterapia che inizierà a settembre.
Giovedì 6 agosto 2026
Clara, decisa a scoprire cosa Rosa sta nascondendo su Eduardo, rischia di veder crollare il proprio mondo quando emergono conferme che qualcosa di grave è stato taciuto. Le tensioni tra Diego e Ida riemergono nonostante i tentativi di Giulia di mediare. Bice si lascia andare alla vanità di sentirsi contesa, e si arriva al giorno del duello tra Massaro e il barone Cotugno: una sfida che mette in gioco orgoglio e relazioni.
Venerdì 7 agosto 2026
Marina è costretta ad ammettere i fallimenti dei tentativi di Stefano di riconquistare Greta e a fare i conti con la perdurante tensione con Roberto, sempre più attratto dalla sua ex. Trovando conferma ai propri sospetti, Clara dovrà affrontare la rabbia per il tradimento di Eduardo e l’amarezza per il silenzio complice di Rosa. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, Raffaele saluta i condomini di Palazzo Palladini, che si svuoterà per qualche settimana.
Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 27 al 31 luglio): https://www.libero.it/magazine/news/un-posto-al-sole-anticipazioni-dal-27-luglio-al-31-luglio-2026-216383
Un Posto al Sole (scheda) va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 (guida TV) alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap (qui).
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