Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2026: un protagonista corre un rischio gravissimo Tutte le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2026: Eduardo sta per essere incastrato da Grillo. Damiano lo salva ma ora cambia tutto

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 giugno)

La settimana ha portato a galla segreti e tensioni che coinvolgono più famiglie di Palazzo Palladini: Manuela è stata travolta dalle rivelazioni di Monica riguardo a Maurizio e ora deve decidere se confidarsi con Micaela, mentre il peso di quel passato accende nuova incertezza nel rapporto con Niko. Le relazioni sentimentali restano complicate: Diego appare sempre più attratto da Lorenza, mettendo in crisi la complicità con Ida e creando occasioni di confronto e fratture familiari; Raffaele prova a riportare un po’ di normalità ma si sente responsabile dopo aver lasciato le chiavi del condominio incustodite, un dettaglio che ha favorito il colpo organizzato da Angelo e Rino a casa di Roberto Ferri. Il furto a Palazzo ha rimesso in moto le trame di Grillo, che ufficialmente indaga ma segretamente cerca di tessere una rete per incastrare Eduardo. Intanto Alberto tenta di ritrovare un equilibrio personale e Massaro si trova alle prese con l’ansia da prestazione in vista della serata con Bice; sul fronte professionale, la crescente pressione su Rossella scatena un confronto con Michele sul suo futuro lavorativo.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 29 giugno al 3 luglio

Lunedì 29 giugno 2026

Non riuscendo a convincere Angelo a sottrarsi al piano di Grillo per incastrare Eduardo, Stella prende una sofferta decisione. Anna riesce finalmente a mettersi in contatto con Alberto: cosa l’ha spinta a rifarsi viva? Temendo che Sergio non riesca a superare la propria ansia nel rapportarsi a Bice, Mariella ipotizza che la coppia possa avere bisogno di un aiuto esterno.

Martedì 30 giugno 2026

Informato da Stella, Eduardo prova a sottrarsi alla trappola ordita da Grillo ma sulla sua strada trova Damiano, che fa una sconcertante scoperta che potrebbe cambiare il futuro di entrambi. Ida tenta di smorzare le tensioni con Diego, che però rimpiange la complicità perduta con Lorenza. Il buon voto di Jimmy all’esame di terza media non genera in lui l’entusiasmo che la famiglia si aspetta, riaccendendo la preoccupazione di Manuela e Niko.

Mercoledì 1 luglio 2026

La corsa di Damiano ed Eduardo manda a vuoto la trappola di Grillo ma scatena la rabbia di Renda, che allontana l’amico di una vita e si prepara a raccontare a Rosa la scioccante verità sul fratello. Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida, dando a Raffaele un ulteriore indizio sullo stato della loro relazione.

Giovedì 2 luglio 2026

Sconvolta dalle rivelazioni di Damiano su Eduardo, Rosa decide di affrontare il fratello di persona. Grillo, furioso per la trappola fallita ai danni di Eduardo e Damiano, cerca vendetta e la sua furia potrebbe riversarsi su Stella. Apprezzando la discreta vicinanza di Raffaele, Diego decide di confidargli i propri tormenti sentimentali.

Venerdì 3 luglio 2026

Nauseata da quanto appreso su Eduardo e schiacciata dai sensi di colpa per le bugie dette a Clara, Rosa lancia un disperato appello a Damiano, che intanto vorrebbe affrontare Grillo. Sul fronte lavorativo, la notizia del passaggio alla concorrenza della speaker Ambra Mancini provoca un nuovo confronto tra Roberto e Michele. Rossella, pur avendo l’occasione di partecipare a un congresso medico che potrebbe aprirle prospettive all’estero, sembra frenata dal desiderio di restare accanto a Nunzio.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 22 al 26 giugno).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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