Un posto al sole, la follia di Grillo finisce in tragedia: l'esito è tragico Le trame di UPAS per la settimana dal 28 settembre al 2 ottobre: il rapimento di Eduardo e Damiano termina con un fatale colpo di pistola. Vulcano in fiamme

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 28 a venerdì 2 ottobre 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 settembre)

Le indagini e i sospetti ruotano attorno alla misteriosa scomparsa di Eduardo e alle possibili responsabilità di Grillo: dopo ripetuti tentativi di liberarsi, Sabbiese finisce per soccombere al controllo dell’ispettore, mentre Damiano si mette sulle sue tracce nell’urgenza di chiarire cosa sia successo. Al Caffè Vulcano la situazione è altrettanto tesa: i contrasti tra Samuel e Nunzio, acuiti dal licenziamento di Micaela, spingono amici e colleghi a prendere decisioni difficili e la tensione tra sostenitori e detrattori di alcuni cambiamenti nella gestione del locale rende l’ambiente sempre più incandescente. Alberto continua a occuparsi con delicatezza di Gianluca, offrendo supporto quotidiano, mentre Mariella, delusa dalla recente lite con Cerruti, trova nello yoga un sollievo che cerca anche di condividere con Guido. Parallelamente, Marina subisce il peso di accordi pericolosi con Mori, che la costringono a scelte dolorose, e la rabbia di Roberto nei confronti di Mori cresce di giorno in giorno.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 28 settembre al 2 ottobre

Lunedì 28 settembre 2026

Grillo prosegue il suo cinico gioco al massacro nei confronti di Eduardo e Damiano, ma la misteriosa sparizione di Renda apre interrogativi che potrebbero mettere a repentaglio il piano vendicativo dell’ispettore. Nel frattempo Serena prova a stemperare la tensione tra Samuel e Nunzio, anche se l’intervento di Lorenza tende a complicare ulteriormente i rapporti. Mariella, entusiasta degli effetti dello yoga, riesce a coinvolgere oltre a Guido un nuovo, improbabile proselito.

Martedì 29 settembre 2026

Viola viene informata della scomparsa di Damiano. Rosa, impaziente di avere risposte, comincia a fare domande e incappa in Grillo, al quale si rivolge con un appello carico di emozione senza conoscere la vera portata della situazione. Lorenza continua a prendere il posto di Micaela come social media manager del Vulcano, alimentando tensioni interne. Nel frattempo la disastrosa partecipazione di Renato alla sessione di yoga fa emergere in Mariella il desiderio e la nostalgia per Sasà, spingendo Guido a cercare una soluzione.

Mercoledì 30 settembre 2026

Rosa decide di raccontare tutta la verità a Manuel, mentre l’insubordinazione di Walter Scala aumenta la frustrazione di Michele nel suo ruolo a Radio Golfo 99. Il clima al Caffè Vulcano resta teso: la polarizzazione tra chi sostiene Lorenza e chi la contesta rende l’ambiente conflittuale. Nonostante i tentativi di sabotaggio di Cotugno, Guido cerca di ricomporre la lite tra Sasà e Mariella.

Giovedì 1 ottobre 2026

Accecato dalla sete di vendetta, Grillo porta avanti il suo personale processo contro Eduardo e Damiano con conseguenze che paiono avvicinare una drammatica resa dei conti. Michele continua a essere messo alla prova dal comportamento di Scala. Marina è ancora sotto ricatto di Mori e Roberto si impegna attivamente per trovare una soluzione per Cristina.

Venerdì 2 ottobre 2026

Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara, ancora all’oscuro di molti dettagli, restano in trepidante attesa di notizie su Damiano e Eduardo. La folle iniziativa di Grillo, volta a farsi giustizia da solo, sembra destinata a sfociare in un esito tragico e inaspettato.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 21 al 25 settembre).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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