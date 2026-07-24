Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2026: Marina è fuori controllo
Le trame di UPAS per la settimana dal 27 al 31 luglio 2026: la gelosia per Greta spinge la Giordano a un gesto plateale. Ferri furioso, non si torna indietro
Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap prosegue da decenni e continua a intrecciare drammi personali e tensioni sentimentali nei suoi diversi filoni.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 luglio)
Le tensioni legate alla gestione di Jimmy hanno spinto Micaela a prendere decisioni importanti che hanno destabilizzato Niko e Manuela, con la famiglia divisa sull’ipotesi di un cambio di residenza del ragazzo. Nel frattempo Nunzio e Rossella hanno vissuto momenti di tensione durante la trasferta in Calabria, con il primo in difficoltà dopo una scoperta che ha innescato nuovi attriti proprio quando Rossella era impegnata in un convegno. Alberto continua a pensare a un riavvicinamento con Gianluca, ma al momento il rapporto appare ancora lontano da una ricucitura; Anna, invece, affronta un confronto con sua madre che potrebbe cambiare alcuni equilibri. Sul fronte Ferri, Marina fatica a sopportare la presenza di Greta accanto a Roberto e la situazione domestica sembra prossima a un punto di rottura; Ornella, infine, riceve un invito da Vanni e comincia a interrogarsi sui suoi sentimenti.
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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 27 al 31 luglio
Lunedì 27 luglio 2026
Marina, esasperata dalla gelosia e infastidita dall’atteggiamento di superiorità di Greta, si lascia andare a un gesto plateale contro la rivale, con possibili conseguenze sul rapporto con Roberto. Ornella sembra fare chiarezza sui suoi desideri e Raffaele, dopo aver rivissuto la gioia del loro ritorno, le propone qualcosa di molto allettante. Intanto Guido e Mariella ricevono la visita inaspettata di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno.
Martedì 28 luglio 2026
Il comportamento di Marina verso Greta rischia di determinare una frattura profonda con Roberto e di avere esiti non prevedibili. Diego scopre che Silvia sta tentando di tutelare la sua relazione con Ida e decide di muoversi: chiederà aiuto a Giulia. Nel frattempo Cotugno sembra sempre più deciso a riconquistare Bice e i piani che mette in atto con la complicità forzata di Alfredo potrebbero portare guai anche a Guido e Mariella.
Mercoledì 29 luglio 2026
Luca, che aveva vissuto un periodo relativamente tranquillo, subisce un tentativo di truffa telefonica che rischia di avere ripercussioni significative e lo porta in un momento di forte sconforto. La vicinanza pericolosa tra Roberto e Greta induce quest’ultima a fare un passo indietro, ma la situazione potrebbe essere ormai compromessa. In vacanza in Calabria, Micaela impone a Jimmy di frequentare meno gli adulti e più coetanei: una scelta che potrebbe rivelarsi controproducente per l’equilibrio del ragazzo.
Giovedì 30 luglio 2026
Manuela e Niko attendono con preoccupazione l’esito della diagnosi dello psicologo sul nipote; Jimmy continua a mostrarsi apatico durante la vacanza con la madre. Dopo il tentativo di truffa, Luca attraversa un momento di grande sconforto. Alberto, pur incoraggiato dalla ricucitura di Anna con la madre, non riesce a smettere di pensare a Gianluca.
Venerdì 31 luglio 2026
Un’iniziativa di Jimmy getta Micaela nel panico e mette in luce nuove fragilità nel rapporto madre-figlio. Manuela e Niko si preparano a ricevere dal professionista i risultati dei questionari compilati; un incontro fortuito offre ad Alberto l’occasione per cercare un chiarimento con il figlio. Inoltre, una sorpresa alla Terrazza porta un po’ di sollievo e buonumore a Luca.
Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 20 al 24 luglio).
Un Posto al Sole (scheda programma) va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 (guida TV Rai 3) alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap (qui).
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