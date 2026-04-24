Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: assalto a Palazzo Palladini (poi la soap salta) Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 27 aprile al 1 maggio 2026: la banda di Eduardo insiste per il colpo a palazzo. E venerdì niente puntata

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 aprile 2026)

La settimana appena trascorsa ha messo in primo piano una serie di rapporti familiari e conflitti che continuano a scavare nella vita dei personaggi. La ricomparsa del padre ha scosso Micaela, che si è chiusa in un atteggiamento di forte chiusura, mentre Manuela vive la situazione come una ferita aperta e non si dà pace nella ricerca di risposte: il confronto con il padre si annuncia complesso e meno immediato del previsto. In parallelo, la sfera lavorativa e condominiale ha portato tensione: Raffaele è stato travolto dall’ansia legata alla riunione sui lavori a palazzo, con Renato e Otello in prima linea sulle decisioni. Tra nuove intese, nascenti relazioni e indecisioni, Ornella e Vanni hanno iniziato a scambiarsi i primi messaggi, mentre Maurizio, ricoverato nuovamente, sembra affrontare la malattia con sempre maggiore rassegnazione ma contatta le figlie per chiarire il passato. Rossella e Nunzio tentano di mantenere le proprie posizioni nonostante le difficoltà, trovando anche un nuovo approdo alla terrazza dove Giulia e Luca li accolgono con calore. Non sono mancati i contrasti professionali: la presenza ingombrante di Stefano Mori continua a creare problemi a Ferri, con ripercussioni anche su Michele; Greta e Cristina affrontano tensioni personali e relazionali; inoltre, Mariella e Guido si ritrovano ancora una volta coinvolti nelle complicazioni legate a Bice e Sergio nella gestione del figlio. Infine, Angelo ed Eduardo hanno sistemato un guasto elettrico a Palazzo Palladini, ma l’ombra di nuovi progetti "discutibili" — tra Rino, Angelo e Stella — suggerisce che il destino di Eduardo potrebbe essere chiamato presto a nuove prove.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 27 aprile al 1 maggio

Lunedì 27 aprile 2026

Serena mantiene cautela nei confronti di Maurizio, mentre Manuela è sempre più determinata a conoscere meglio suo padre. Micaela pare ostile, ma l’intervento di Samuel potrebbe mettere in crisi la sua rigidità. Sul fronte del crimine, la proposta di Rino di organizzare un colpo a Palazzo Palladini scatena l’ira di Eduardo; Persico, però, sembra intenzionato a portare avanti il suo piano senza rinunciare. Mariella, decisa a mettere in contatto Bice e Massaro per chiarire la situazione legata a Gerry, prepara una piccola trappola: l’incontro, tuttavia, non avrà l’esito sperato.

Martedì 28 aprile 2026

Roberto è sempre più ossessionato dall’idea di prendersi la rivincita su Mori, mentre Marina è tormentata dal dubbio che la sua reazione dipenda anche dalla gelosia verso Greta. Cristina, sempre più coinvolta da Leo, si trova in una situazione sgradevole che potrebbe avere conseguenze sul suo equilibrio. Manuela progetta già come inserire Maurizio nella famiglia; Micaela decide di smentire Samuel e di incontrare il padre. Intanto, Mariella cerca invano di ricucire lo strappo tra Bice e Massaro, mentre Guido compie un gesto che sorprende e rallegra Mariella.

Mercoledì 29 aprile 2026

Dopo che la banda ha preso di mira Palazzo Palladini, Eduardo vive un momento di profonda crisi e sente il peso delle scelte che lo riguardano. Grillo, sempre più determinato, trama per incastrarlo. Cristina appare sempre più coinvolta da Leo, mentre Roberto porta avanti la sua guerra contro Mori. La decisione di Micaela di incontrare il padre apre nuove prospettive nelle dinamiche familiari, e Serena continua a interrogarsi sul ruolo da dare a figure del passato, come la possibilità di chiamare Monica.

Giovedì 30 aprile 2026

Puntata doppia per i protagonisti di Un Posto al Sole, che venerdì 1 maggio non andrà in onda per la concomitanza con il Concertone su Rai 3. La pressione su Eduardo si intensifica: Grillo, con l’aiuto del suo contatto nella banda, elabora un nuovo piano per incastrarlo. Manuel, a causa di una bravata, mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’altra occasione per provocare Damiano. Gianluca tenta faticosamente di superare la storia con Anna, mentre Alberto soffre sempre di più per la distanza dalla ragazza e sembra pronto a un colpo di testa. I preventivi per la riparazione della rete fognaria e il ripristino dei seminterrati rappresentano un duro colpo per le finanze di Renato e per la pazienza di Raffaele. Intanto, Angelo scopre un modo per accedere a Palazzo Palladini, aprendo ulteriori possibilità per la vicenda legata alla banda.

Venerdì 1 maggio 2026

Dopo il doppio episodio di giovedì 30 aprile, la puntata di venerdì salta per lasciare spazio alle esibizioni del concerto del 1 maggio, organizzato dai tre sindacati confederati italiani (CGIL, CISL e UIL) in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Ecco un elenco (in aggiornamento) dei partecipanti.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 20 al 24 aprile).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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